Transfers und Gerüchte am 28. Mai: Millionenschwere Abfindung für Bayerns Ex Hasan Salihamidzic - BVB-Abgang wohl sicher

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 28. Mai.

© getty

Divock Origi

Der Belgier könnte Champions-League-Halbfinalist AC Mailand schon nach einer Saison wieder verlassen, wie der italienische Corriere dello Sport berichtet. Demnach sollen ein Wechsel in die Türkei oder zurück in die Premier League in Frage kommen, wo Origi zuvor beim FC Liverpool spielte.

Der 28-Jährige sitzt meistens auf der Bank, während Olivier Giroud für gewöhnlich in der Startelf steht. Der Franzose verlängerte kürzlich um ein weiteres Jahr.