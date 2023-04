Transfers, News und Gerüchte vom 14. April: Gespräche laufen! Liverpool angeblich heiß auf Bayern-Profi

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 14. April.

Der FC Liverpool ist offenbar an einer Verpflichtung von Ryan Gravenberch interessiert. Laut Bild hat eine Liverpool-Delegation in dieser Woche das Gespräch mit Gravenberchs Management gesucht. Zuvor war der Premier-League-Klub dem Vernehmen nach aus finanziellen Gründen aus dem Poker um Borussia Dortmunds Jude Bellingham ausgestiegen.

Real will sich auf den Außenverteidiger-Positionen verstärken. Neben Davies gelte auch Reece James vom FC Chelsea als Kandidat. Der 22-jährige Kanadier Davies steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag.

Die spanische Marca berichtet erneut von einem angeblichen Interesse Real Madrids an Alphonso Davies vom FC Bayern München. Dieses Gerücht tauchte in den vergangenen Monaten immer wieder auf.

© getty

Niclas Füllkrug

Nationalspieler Niclas Füllkrug (30) von Werder Bremen entscheidet erst nach der Saison über seine Zukunft. "Letztlich ist es doch so: Am Ende wird Werder die Richtung vorgeben", sagte der Angreifer, dessen Vertrag an der Weser noch bis 2025 läuft, dem Portal Deichstube. Aus seiner Sicht gehe es darum, "ob ich gehen möchte, um erfolgreicheren Fußball zu spielen und mehr Geld zu verdienen. Aber damit möchte ich mich erst nach der Saison beschäftigen."

Die Entscheidung sei "gar nicht so einfach, weil immer mal wieder etwas reinkommt und man damit konfrontiert wird", sagte Füllkrug, der mit 16 Treffern die Bundesliga-Torjägerliste anführt: "Deswegen habe ich klar gesagt: Ich habe persönlich mit Werder und wir haben als Team eine sehr gute Saison gespielt, und da wäre es verschenkt, wenn ich mich in den letzten Spielen zu sehr mit meiner Zukunft beschäftigen würde. Man wird doch jetzt sowieso noch keine Antwort darauf geben können." Werder hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, einem Füllkrug-Transfer im Sommer zuzustimmen - wenn das finanzielle Angebot passt.