Transfers, News und Gerüchte vom 13. April: PL-Klub bittet Nagelsmann zum Gespräch - Trio an Bayern-Profi dran?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 13. April.

© getty Kylian Mbappé Im Sommer verlängerte Mbappé unter großem Tamtam seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2025, doch zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte, wonach der Franzose diese Entscheidung bereuen würde. Ohnehin hält sich hartnäckig die Frage, ob er nicht doch zu Real Madrid wechseln wird. Im französischen TV-Format Tout le Sport gab es nun allerdings ein klares Bekenntnis des Vizeweltmeisters. Gefragt, wo er seine Zukunft verbringen wolle, sagte Mbappé: "Bei PSG. Ich bin Pariser und ich habe einen Vertrag. Also bei PSG."

© imago images Vinicius Junior Auch bei Real Madrid gab es einen zu Mbappés Statement ähnlichen Vertrauensbeweis. Der Brasilianer äußerte sich nach dem Sieg in der Champions League gegen Chelsea mit Blick auf seine Zukunft eindeutig. "Ich würde gerne für immer bei Real Madrid bleiben. Es ist der beste Verein auf der Welt", sagte der 22-Jährige, der noch bis 2024 an die Königlichen gebunden ist. Über Trainer Carlo Ancelotti, dessen Zukunft in Madrid unklar ist, sagte er: "Für mich ist er der beste Trainer der Welt. Am liebsten wäre es mir, wenn er mein Trainer in Madrid und in der brasilianischen Nationalmannschaft wäre."

© imago images Flavius Daniliuc Der Abwehrspieler soll laut Bild auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt stehen. Der 21-Jährige spielt derzeit für US Salernitana in der Serie A und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2026. Verhandlungen hätten aber noch nicht stattgefunden. Der Österreicher kickte einst in der Jugend für Real Madrid und den FC Bayern. Im vergangenen Sommer wechselte er für fünf Millionen Euro von OGC Nizza zu Salernitana.

© getty Josuha Guilavogui Nach Omar Marmoush verlässt auch der Mittelfeldspieler nach der Saison den VfL Wolfsburg. Der Franzose spielt abgesehen von einer halbjährigen Leihe zu Girondins Bordeaux seit 2014 für die Wölfe und absolvierte bisher 258 Pflichtspiele. "Ich werde den VfL mit einem Lächeln im Gesicht verlassen und bis dahin jeden Tag, den ich noch hier bin, genießen. Lange Romanzen enden nicht immer gut, aber ich habe das Glück, einer dieser privilegierten Menschen zu sein, die mit leuchtenden Augen gehen, wenn der Zeitpunkt für einen Abschied gekommen ist", sagte Guilavogui. Gespräche über eine "Anschlussbeschäftigung beim VfL Wolfsburg nach Ende seiner aktiven Karriere laufen", teilte der Klub mit.

© getty Marcus Thuram / Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach verliert seine beiden Leistungsträger. Dies bestätigte Sportdirektor Roland Virkus in einem Interview auf der Website des Bundesligisten. "Wir waren mit beiden Spielern im offenen Austausch und kannten den aktuellen Stand. Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben", sagte Virkus. Der algerische Außenverteidiger Bensebaini wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, Stürmer Thuram stand insbesondere bei italienischen und englischen Spitzenklubs auf dem Zettel. Bereits am Mittwoch hatte Gladbach bestätigt, dass der langjährige Kapitän Lars Stindl den Verein zum Saisonende verlassen wird.

© getty Wilfried Zaha Seit 2014 spielt Zaha bereits für Crystal Palace. Für die Sud-Londoner steht er derzeit in 455 Pflichtspielen bei 89 Toren und 76 Vorlagen. Zum Saisonende läuft der Vertrag des Stürmers aus. Nach Informationen von Foot Mercato wird der 30-Jährige den Verein voraussichtlich verlassen. Interessenten scheint es genug zu geben, der FC Arsenal, Bayern München, die AS Monaco und Borussia Dortmund werden genannt. Zaha soll sich einen Klub wünschen, bei dem er in der Champions League spielen kann. Der Ivorer würde dem Bericht zufolge auf ein Jahresgehalt von knapp unter sieben Millionen Euro bestehen.

© getty Ryan Gravenberch Die Zukunft von Gravenberch beim FC Bayern ist offen und der Niederländer selbst deutete erst kürzlich an, dass ein Abgang im Sommer nicht ausgeschlossen ist. Nun kommen erste Interessenten ans Licht. Wie der Journalist Santi Aouna von Foot Mercato meldet, sollen besonders drei Klubs aus der Premier League den Ex-Ajax-Youngster ins Visier genommen haben: Arsenal, Liverpool und Manchester United.

© imago images Vincent Kompany Der Trainer des FC Burnley, der mit seinem Team kürzlich vorzeitig in die Premier League aufstieg, ist laut der englischen Boulevardzeitung The Sun der Wunschkandidat von Tottenham Hotspur für die Nachfolge von Antonio Conte.

Burnley gewann unter Kompany, der erst im vergangenen Sommer zu den Engländern wechselte, bislang 31 der 48 Pflichtspiele in dieser Saison.

© getty Julian Nagelsmann Wie die Bild berichtet, ist der Ex-Trainer des FC Bayern beim FC Chelsea zu seinem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Dort soll Nagelsmann bei den Vereinsbossen seine Ideen hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit ab Sommer vorstellen. Auch der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique war bereits vor einer Woche bei den Londonern zu Gast und soll dabei einen guten Eindruck hinterlassen haben.