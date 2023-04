Transfers, News und Gerüchte vom 18. April: Zwei Top-Klubs heiß auf Bayern-Verteidiger?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 18. April.

Auf Bayern-Seite muss man sich jedoch nicht zwangsweise Sorgen machen. Davies hat noch bis Sommer 2025 Vertrag in München, Verkaufsdruck besteht also nicht. Auch ist unklar, ob die Bayern überhaupt die Intention haben, in Gespräche zu treten.

Chelsea muss nach seinen großen Transferausgaben zuletzt im Sommer dringend Spieler verkaufen. Ein klarer Kandidat ist der Mittelfeldspieler, der bereits im Winter für 51 Millionen Euro zu Everton hätte wechseln können - der Spieler wollte aber lieber in London bleiben.

© getty

Romelu Lukaku

Nach Informationen von t-online könnte der Stürmer aufgrund seiner Vertragssituation für den FC Bayern interessant werden. Noch bis zum Saisonende ist Lukaku vom FC Chelsea an Inter Mailand verliehen, italienischen Medien zufolge will der Serie-A-Klub den Belgier aber nicht länger an sich binden.

In London ist Lukakus Vertrag noch bis 2026 datiert, dort scheint man aber ebenfalls keine Verwendung mehr für ihn zu haben. In der Vergangenheit wurde Lukaku bereits mehrfach mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.