Transfers, News und Gerüchte vom 17. April: Hat sich Laporta zu Messi verplappert? Lukakus Zukunft wohl geklärt

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 17. April.

Das aktuellste Gerücht bei David dreht sich um RB Leipzig. Der deutsche Topklub muss im Sommer wohl Christopher Nkunku ersetzen. David würde aber wohl dieselbe Ablöse kosten, wie Nkunku den Leipzigern einspielt. Auch der FC Bayern München, Manchester United und der FC Chelsea wurden in der Vergangenheit mit David in Verbindung gebracht.

Neben der Eintracht wurde zuletzt vor allem die AS Rom mit Aouar in Verbindung gebracht - bei beiden Klubs soll er schon einen Medizincheck absolviert haben.

Der Transfer des Algeriers zu Eintracht Frankfurt ist offenbar geplatzt. Wie Sport1 berichtet, hat die SGE dem Spieler aufgrund des Hin und Her abgesagt. Beide Parteien könnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Das Problem: Der Spieler ist noch bis 2025 an die Franzosen gebunden - und die Ablöseforderungen liegen offen deutlich höher, als die Hessen zu zahlen bereit sein sollen.

Ein weiterer Kandidat, um den bereits bestätigten Abgang von Daichi Kamada zu kompensieren, könnte der Schwede Carl Gustafsson sein. Der Mittelfeldspieler von Kalmar FF soll laut dem schwedischen Aftonbladet auf der Scoutingliste von Eintracht Frankfurt stehen. Sein Vertrag läuft zwar auch bald aus, jedoch erst zum Jahresende, nicht wie in Deutschland üblich zum Saisonende.

Barca-Präsident Joan Laporta hat sich offenbar gegenüber einem Fan weit aus dem Fenster gelegt, was eine Verpflichtung von Klublegende Lionel Messi angeht. Ein Video von Cadena SER zeigt Laporta, wie er auf die Frage, ob Messi zurückkehre, klar mit "Ja!" antwortet.

Valencias georgischer Torhüter soll einiges an Interesse wecken - und wird die Spanier im Sommer voraussichtlich verlassen, berichtet Fabrizio Romano. Und dass, obwohl er vor nicht allzu langer Zeit eine Verlängerung unterschrieben hatte.

Der FC Liverpool und Manchester United seien an einer Mac-Allister-Verpflichtung interessiert.

Der Jungspieler der Hertha wird im Saisonendspurt offenbar zu den Profis aufrücken. Das erklärte der neue Trainer Pál Dárdai auf seiner Antritts-Pressekonferenz: "Ibo Maza beispielsweise ist ein junger Spieler, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe ihm genug in den Hintern getreten, damit er sich bewegt. Er wird bei mir bestimmt dabei sein!"

Die Italiener werden keine weitere Leihe in Betracht ziehen. Denn nach seinen schwachen Leistungen bei Chelsea fand er auch bei Inter nicht zu seiner alten Form zurück und erzielte nur sieben Treffer für die Schwarz-Blauen.

"Ich möchte bei Inter bleiben", richtete Romelu Lukaku im Februar seinen Wunsch an Leihverein Inter Mailand und Besitzerklub FC Chelsea. Doch wie die italienische Gazzetta dello Sport nun berichtet, hat sich dieser Wunsch zerschlagen.

© imago images

Julian Nagelsmann

Der FC Chelsea soll sich für seine Trainersuche ab dem Sommer nun auch mit Nagelsmann getroffen haben. Bereits in der Vorwoche wurde bekannt, dass er zu einem Gespräch eingeladen wurde. Laut The Times hat das nun stattgefunden. Laut dem Bericht hat es Nagelsmann in Folge der Gespräche auf Chelseas Liste für Kandidaten geschafft.

Diese Liste soll zudem Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Luciano Spalletti und Rúben Amorim beinhalten. Mit allen sollen ebenfalls bereits Gespräche stattgefunden haben. Geführt wurde das Nagelsmann-Meeting offenbar vom Sportdirektoren-Duo Paul Winstanley und Laurence Stewart.