Transfers, News und Gerüchte vom 12. April: SC Freiburg beschäftigt sich wohl mit Niclas Füllkrug - Nachfolger vom HSV?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 12. April.

Friedrich macht sich daher Gedanken über seine Zukunft. "Für mich muss sich etwas ändern, so kann es nicht weitergehen. Ich hätte Union nicht für jeden Verein verlassen, doch ich hatte in Gladbach einfach das beste Gefühl. Nun aber geht es auch um meine Perspektive und um meine Zukunft!", sagte er.

Bis 2026 steht der Abwehrspieler noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, sitzt im Jahr 2023 aber nur auf der Bank. Über diesen Status beschwerte sich Friedrich nun in der Sport Bild. "Ich gebe alles, biete mich an. Und trotzdem spiele ich überhaupt keine Rolle. Ich bin absolut unzufrieden mit der aktuellen Situation und spüre null Komma null Vertrauen", sagte der 27-Jährige.

Grund für die Trennung soll Garcias schlechtes Verhältnis zur Kabine sein. Laut Marca seien Garcia und Ronaldo in der Kabine aneinander und in einen Streit geraten. Der 59-Jährige hatte Al-Nassr erst im Sommer übernommen.

© getty

Jude Bellingham

Laut des norwegischen Ex-Profis Jan Aage Fjörtoft, der für mehrere internationale TV-Sender arbeitet, hat der FC Liverpool ein offizielles Angebot für Bellingham an die Dortmunder geschickt.

Vom Gegenteil berichten allerdings gleich mehrere Medien. Laut der englischen Zeitungen Telegraph und Guardian haben sich die Reds nämlich aus dem Rennen um Bellingham verabschiedet. Das berichtet auch Sport1. Die Gründe sollen finanzieller Natur sein: Der BVB verlangt laut Guardian für den 19-Jährigen umgerechnet rund 154 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, was für Liverpool zu viel scheint.

Das erkaltete Interesse der Liverpooler an Bellingham entspricht auch den Informationen der englischen Times, die angibt, dass sich der Verein von Trainer Jürgen Klopp nun auf günstigere Mittelfeldspieler konzentrieren werde. In Liverpool sei man zum Schluss gekommen, dass der Umbau des Kaders so großflächig zu gestalten ist, weshalb man nicht den Großteil des Geldes in einen einzelnen Spieler investieren könne.