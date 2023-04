Transfers, News und Gerüchte vom 11. April: Tendenz bei BVB-Youngster Knauff - Wölfe-Star heißt begehrt

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 11. April.

© getty Ansgar Knauff Das Ringen um den deutschen U21-Nationalspieler geht weiter. Doch wie die Bild berichtet, zeichnet sich mittlerweile eine Tendenz ab. Und die lautet: Verbleib bei Eintracht Frankfurt. Dort ist er Vielspieler, kam seit seinem Wechsel im Januar 2022 auf 47 Einsätze. Bei Borussia Dortmund müsste er sich zunächst gegen diverse Konkurrenz durchsetzen. Mit Karim Adeyemi, Donyell Malen und Julian Brandt sind drei Spieler aktuell in guter Form. Dazu kommen Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens und Winterneuzugang Julien Duranville. Auch Giovanni Reyna und Kapitän Marco Reus, der kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, wären Konkurrenz auf dem Flügel.

© getty Lionel Messi Bahnt sich eine Rückkehr von "La Pulga" zum FC Barcelona an? Wie der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet, hat sich Lionel Messis Vater und Agent Jorge für ein erstes Gespräch mit den Barça-Verantwortlichen getroffen. Bisher soll kein offizielles Angebot eingegangen sein - es habe jedoch ein Austausch über einen möglichen Wechsel des Weltmeisters zurück in die alte Heimat gegeben.

© getty Ben Chilwell Eigentlich besitzt der englische Nationalspieler beim FC Chelsea noch einen Vertrag bis 2025. Doch wie The Athletic berichtet, sollen die Blues frühzeitig Nägel mit Köpfen machen wollen. Der Vertrag des Linksverteidigers soll verlängert werden. Laut dem Bericht buhlt Manchester City um die Dienste von Ben Chilwell und macht Chelsea das Leben schwer. Doch einer Verlängerung steht das offenbar nicht im Weg. Denn Spieler und Verein sollen sich über einen neuen Vertrag bis 2027, also eine Verlängerung um weitere zwei Jahre, einig sein. Der Vertrag sei jedoch noch nicht unterschrieben.

© getty Folarin Balogun Wie bereits am Montag berichtet, steht Folarin Balogun beim FC Arsenal zum Verkauf. Der Stürmer-Youngster, der aktuell an Stade Reims ausgeliehen ist, soll von der AC Mailand umworben werden. Doch nicht nur das: Wie The Athletic berichtet, stehen weitere Klubs Schlange. Auch Stadtrivale Inter, Olympique Marseille, die AS Monaco sowie Bundesligist RB Leipzig wollen sich die Dienste offenbar sichern. Eigentlich würde Balogun zwar gerne bei seinem Jugendklub Arsenal bleiben, doch wichtiger sei ihm die Spielzeit, so der Bericht. Während andere Vereine ihm eine Nummer-eins-Rolle im Sturm anbieten, sei das bei den Gunners jedoch nicht drin. Deshalb wolle er seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Und Arsenal möchte ihn abgeben, bevor der Verkaufswert aufgrund der kürzer werdenden Vertragsdauer sinkt.

© imago images Ridle Baku VfL Wolfsburgs rechter Flügelspieler ist offenbar bei mehreren Topklubs auf dem Radar. Wie die Bild berichtet, sollen unter anderem die beiden London-Klubs FC Arsenal und FC Chelsea ein Auge auf Ridle Baku geworfen haben. Aus Spanien sei der FC Villarreal an Baku interessiert. Doch es gibt offenbar auch Bundesliga-Interesse. Leipzigs Sportdirektor Max Eberl soll Baku ins Visier genommen haben.

© imago images Kerem Demirbay Bei Bayer 04 Leverkusen besitzt Kerem Demirbay nur noch ein Jahr Vertrag. Im Sommer könnte sich der 29-Jährige jedoch vorzeitig von der Werkself verabschieden. Laut einem Bericht von Sky soll der neureiche Premier-League-Klub Newcastle United Interesse an Demirbays Diensten haben. Als Ablöse stehen vier bis fünf Millionen Euro im Raum.

© getty Ricardo Pepi "Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich den Klub auch wissen lassen", verkündete der Rekord-Transfer des FC Augsburg kürzlich gegenüber der niederländischen Fachzeitschrift Voetbal International. Ricardo Pepi ist derzeit an den FC Groningen verliehen. Doch beim FCA ist "ein Verkauf aktuell kein Thema", erklärte Manager Stefan Reuter gegenüber Sky. Der Grund: "Es gibt keinerlei Anfragen." Mehr zum Streit um Pepi lest ihr hier.

© getty Julian Draxler Für den ehemaligen deutschen Nationalspieler gibt es offenbar auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber Benfica Lissabon keine Zukunft. Der 29-Jährige ist immer wieder verletzt und kam damit nur auf 18 Saisoneinsätze für die Portugiesen, die ihn laut Sky nicht fest verpflichten wollen. Somit wird er im Sommer zu Paris Saint-Germain zurückkehren und sich erneut um einen Transfer bemühen müssen.

© getty Joao Felix Gerade einmal zwei Tore erzielte Joao Felix seit seinem Leih-Wechsel zum FC Chelsea, in zehn Premier-League-Duellen. Doch wie Transferguru Fabrizio Romano vermeldete, sollen die Blues trotzdem an einer Weiterbeschäftigung des Portugiesen interessiert sein, wenn der Leihvertrag im Sommer ausläuft. Ob ein Transfer letzten Endes zustande kommt, liege aber vor allem am Preisschild, das Atlético Madrid dem Nationalspieler um den Hals hängen wird. Selbst bezahlten sie kolportierte 127 Millionen Euro an Benfica Lissabon für Felix' Verpflichtung. Chelsea scheint jedoch bereit, Geld zu investieren, um Felix ins Langzeitprojekt zu integrieren. So sollen die Blues alleine elf Millionen Euro Leihgebühr für dieses halbe Jahr bezahlt haben.

© imago images Marco Asensio 14 Scorerpunkte sammelte der Flügelstürmer in der laufenden Saison für Real Madrid und sein Vertrag bei den Königlichen läuft im Sommer aus. Doch der soll nun verlängert werden. Wie The Athletic berichtet, sind der Spanier und Real sich bei einem neuen Vertrag einig geworden. Er wird den Verein nicht verlassen.

© getty Reiss Nelson Der Vertrag von Arsenals Flügelstürmer läuft im Sommer aus - und bei den Gunners spielt Reiss Nelson eigentlich keine Rolle. Der ehemalige Hoffenheimer steht nun wohl bei Brighton & Hove Albion auf dem Zettel, wie die britische Daily Mail berichtet. Doch obwohl Nelson momentan wenig spielt, will der FC Arsenal offenbar den Vertrag mit dem Eigengewächs verlängern. Dem Bericht zufolge glaubt man an das Potenzial des 23-Jährigen. Ein Wechsel in ein anderes Land sei für diesen, trotz Anfragen aus dem Ausland, keine Option. Alles Weitere ist offen.