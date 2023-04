Transfers, News und Gerüchte vom 10. April: Karim Benzema sagt wohl Saudi-Arabien für Real-Verbleib ab

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 10. April.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

© getty Karim Benzema Der Vertrag des Stürmerstars bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Doch der Franzose plant offenbar seine Zukunft weiterhin im Estadio Bernabéu. Die spanische Marca berichtet, dass Karim Benzema lukrative Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt hat, um weiter für die Königlichen zu spielen.

© getty Sergio Busquets Auch ein weiterer Oldie soll La Liga erhalten bleiben - zumindest wenn es nach seinem Chef und alten Weggefährten geht. "Ich habe ihm schon sehr oft gesagt, dass ich möchte, dass er weitermacht", wünschte sich FC Barcelonas Trainer Xavi Hernandez auf einer Pressekonferen von Sergio Busquets. Klar sei aber nichts: "So wie ich es verstehe, könnte er dieses Jahr auch mit einem Titel gehen. Dann würde er uns in einem sehr guten Moment verlassen." Die Situation sei derzeit schwierig. Xavi möchte sich aber für den Verbleib einsetzen: "Ich werde darauf bestehen, dass er weitermacht", so der Barça-Coach.

© getty João Cancelo Bleibt der Portugiese nach dem Trainerwechsel doch beim FC Bayern München? Bereits vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg verkündete Thomas Tuchel lautstark: "Ich liebe Cancelo!" Er habe oft genug gegen ihn gespielt, um seine Qualitäten wertschätzen zu können. Nach einem Bericht der Bild soll Tuchel nun den Wunsch haben, auch über den Sommer hinaus João Cancelo beim FCB zu halten. Die Kaufoption von kolportierten 70 Millionen Euro soll den Bayern zwar zu teuer sein, doch schon bei seinem Wechsel gab es Gerüchte, dass Manchester City auch darunter gesprächsbereit wäre, da Pep Guardiola nicht mehr mit ihm plane.

© getty Randal Kolo Muani Ist Eintracht Frankfurts Superstürmer die Lösung für Bayerns Offensivprobleme? Ganz Europa ist derzeit offenbar an Randal Kolo Muani interessiert. Doch wie Sport1 berichtet, soll der FC Bayern München einen Trumpf in der Hinterhand haben: Der Franzose will angeblich am liebsten zum deutschen Rekordmeister wechseln. Auf dessen Wunschliste stehe der FCB "ganz oben". Doch bisher gebe es keine Kontaktaufnahme von Seiten der Bayern-Bosse, wird weiter berichtet. Ein Grund dafür sei auch die hohe Ablöseforderung der Hessen. Sportvorstand Markus Krösche erklärte noch in der Winterpause, dass man Kolo Muani selbst bei einem Gebot von 100 Millionen Euro nicht ziehen lassen würde. Laut dem jetzigen Bericht liege Frankfurts Schmerzgrenze für einen Verkauf jedoch bei 80 Millionen Euro. So viel müsste Bayern wohl auch für andere Topstürmer wie Harry Kane oder Victor Osimhen bezahlen.

© getty Jesse Marsch Doch kein neuer Trainerjob für den ehemaligen Leipzig-Coach Jesse Marsch! Wie Telegraph und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, gibt es keine Übereinkunft zwischen Leicester City und dem Österreicher. Zuvor gab es vermehrt Bericht, dass Marsch in der Pole Position für den Job bei den Foxes sein soll. Doch wie der Telegraph berichtet, hat Marsch sich gegen eine Anstellung bei Leicester entschieden.

© getty Folarin Balogun Die AC Mailand hat offenbar Folarin Balogun als Transferziel für den kommenden Sommer ausgemacht. Wie Calciomercato berichtet, soll der 21-jährige Stürmer auf Milans Wunschliste stehen. Balogun ist derzeit vom FC Arsenal an Stade Reims ausgeliehen. In der französischen Ligue 1 erzielte er 18 Treffer in 29 Spielen. In Italien geht man offenbar von einer Transfersumme von über 30 Millionen Euro aus.