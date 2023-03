Transfers, News und Gerüchte am 8. März: Victor Osimhen und Declan Rice wohl Arsenals Top-Transferziele

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 8. März.

© imago images Alphonso Davies und Lucas Hernández Laut Sport Bild führt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon seit einigen Wochen Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit den beiden Schlüsselspielern. So soll Davies' Berater Nick Huoseh schon vor drei Wochen zu Verhandlungen am Trainingsgelände der Bayern gewesen sein. Der Vertrag des Kanadiers läuft zwar noch bis 2025, doch der deutsche Rekordmeister will den linken Verteidiger noch länger binden. Eine Einigung gibt es wohl noch nicht, doch es herrscht angeblich Optimismus auf beiden Seiten. Gut sieht es wohl auch bei Hernández aus, dessen Vertrag endet schon ein Jahr früher. Auch hier könnte in den kommenden Wochen Vollzug gemeldet werden.

© getty Leroy Sané Beim Nationalspieler ist die Sachlage wohl anders. Sané war zuletzt nur noch Reservist und ist nicht mehr unumstritten an der Säbener Straße. Der Nationalspieler sei zwar nicht abgeneigt, seinen Vertrag über 2025 hinaus zu verlängern, allerdings habe es noch keinerlei Gespräche gegeben. Diese sollen laut Sport Bild frühestens im Sommer aufgenommen werden.

© getty Darko Churlinov Der ehemalige Schalker wird von der Bild und der WAZ bei S04 ins Gespräch gebracht. Der 22-Jährige besitzt noch bis 2026 Vertrag beim FC Burnley, spielt dort aber kaum (6 Einsätze). Eine Leihe sei demnach angedacht. Churlinov stieg mit Schalke in die Bundesliga und absolvierte 23 Pflichtspiele für die Knappen.

© getty Finn Dahmen Der Mainzer Keeper steht angeblich bei vielen Klubs auf dem Zettel, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Der 24-Jährige könnte laut Bild bei Schalke Alexander Schwolow ersetzen, der von Hertha BSC ausgeliehen ist und wohl keine Zukunft in Gelsenkirchen besitzt. Dahmen will aber bei einem neuen Klub die Nummer 1 werden. Gelingt Schalke mit Ralf Fährmann im Kasten jedoch der Klassenerhalt, wäre dies bei den Knappen nicht garantiert.

© getty Ron Schallenberg und Braydon Manu Zwei weitere Kandidaten, die laut Bild auf Schalkes Liste stehen sollen. Schallenberg ist Mittelfeldspieler beim SC Paderborn 07 und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2024. Der 24-Jährige ist Schalke-Fan und kann sich den nächsten Schritt in seiner Laufbahn daher gut bei S04 vorstellen. Die Konkurrenz sei aber groß. Manu spielt als Stürmer beim SV Darmstadt 98, auch sein Vertrag endet 2024. Der 25-Jährige käme jedoch nur bei Klassenerhalt in Frage. Ansonsten würde S04 wohl versuchen, den von Antwerpen ausgeliehenen Michael Frey zu verpflichten, dessen Kaufoption bei zwei Millionen Euro liegt.

© imago images Eden Hazard Der Belgier will seinen Vertrag bei Real Madrid wohl erfüllen. Das berichtet The Athletic. Bis 2024 steht Hazard noch bei den Königlichen in Lohn und Brot, spielt aber kaum. Sein Wochengehalt beträgt angeblich 450.000 Euro.

© getty Mason Mount Laut Daily Mail soll Newcastle United zusammen mit dem FC Liverpool um den Chelsea-Mittelfeldspieler buhlen. Zuletzt berichtete der Telegraph, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien erfolglos verlaufen. Der 24-Jährige tendiere demnach zu einem Abschied aus London, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

© imago images Victor Osimhen und Declan Rice Einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Sun zufolge sind Neapels Stürmer und West Hams defensiver Mittelfeldspieler die beiden Haupttransferziele des FC Arsenal im kommenden Sommer. Osimhen, der mit 19 Toren in 21 Spielen die Torjägerliste in der Serie A anführt, ist heiß begehrt, liebäugelt jedoch mit einem England-Wechsel. "Ich arbeite so hart daran, dass ich mir eines Tages meinen Traum erfülle, in der Premier League zu spielen", sagte der 24-Jährige bei The Athletic. Bei Rice, der bei den Hammers noch bis 2024 unter Vertrag steht, gehen laut The Athletic alle Parteien davon aus, dass es im Sommer zur Trennung kommen wird. Ein Verlängerungsangebot hat er vor einem Jahr bereits abgelehnt. Der englische Nationalspieler strebt demnach einen Wechsel an.