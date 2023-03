Transfers, News und Gerüchte vom 24. März: Geht Lars Stindl in die 2. Liga?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 24. März.

Ein Karriereende ist offenbar kein Thema - dafür aber ein Wechsel in die 2. Liga: Wie die Bild erfahren haben will, tendiert Stindl zu einer Rückkehr zum Karlsruher SC! Er stammt aus der KSC-Jugend und bekam dort seinen ersten Profivertrag. Dort hat er auch ein Haus für seine Familie gebaut.

Sein Vertrag bei der Werkself läuft noch bis 2027, dort ist man angeblich zuversichtlich, ihn noch bis mindestens 2024 halten zu können. In der laufenden Saison kommt er in 13 Spielen auf acht Torbeteiligungen.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München soll in Kürze feststehen. Laut Fabrizio Romano soll Tuchel noch am Freitagnachmittag einen unterschriftsreifen Vertrag von den Bayern bekommen und somit endgültig verpflichtet werden - eine mündliche Einigung gibt es bereits. Sein Vertrag wird dann bis 2025 datiert sein.

© getty

Oliver Glasner

Bleibt der Coach bei Eintracht Frankfurt? Sein Mittelfeldspieler Mario Götze sieht die Sache entspannt. "Ich habe noch nicht mit ihm drüber gesprochen", sagte er am Donnerstag. "Gerüchte gibt es ja relativ häufig. Ich bin nicht so ein Fan davon, darüber zu sprechen. Am Ende ist es immer eine Entscheidung des Klubs, des Trainers - da sind so viele Faktoren und Themen, die dazugehören."

Götze weiter: "Mitten in der Saison ist der Fokus ein anderer. Von daher bin ich da relativ entspannt. Vieles wird sich zeigen. Er hat ja auch noch ein Jahr Vertrag."