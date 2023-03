Transfers, News und Gerüchte vom 23. März: Turin angeblich an Ducksch dran

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 23. März.

Dem Torjäger der Hanseaten sind in der laufenden Saison acht Treffer gelungen, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Ducksch hat aber angeblich eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel bereits in diesem Jahr für 7,5 Millionen Euro ermöglichen würde.

Neben Nationalspieler Niclas Füllkrug ist offenbar auch dessen Bremer Sturmpartner Marvin Ducksch ins Visier ausländischer Interessenten geraten. Nach Informationen des Internetportals Calciostyle könnte sich der FC Turin eine Verpflichtung des 29-Jährigen von Werder Bremen vorstellen. Die Deichstube berichtete am Donnerstag darüber.

Es sei "nie eine Option für mich" gewesen, "nur bis Sommer zu unterschreiben. Ich habe mich sehr über den Kontakt mit Bayern gefreut. Ich wollte unbedingt zu Bayern. Alles andere werden wir sehen." Sein Vertrag in München läuft bis 2025.

Wie lange bleibt Yann Sommer beim FC Bayern? Über seine eigene Zukunft, vor allem nach Manuel Neuers Rückkehr im Sommer, wollte er im Interview mit der Sport Bild nicht sprechen: "Das kann ich nicht beantworten. Ich will im Hier und Jetzt die Dinge beeinflussen."

Um Cancelo von Manchester City fest zu verpflichten, müsste Bayern eine fixe Ablöse von 70 Millionen Euro zahlen, oder aber eine andere Summe aushandeln. "Die Leihe nach München war für alle Seiten richtig. Wenn er anfängt, mehr zu spielen und so mit Selbstvertrauen spielt, kann ich mir natürlich vorstellen, dass er dauerhaft beim FC Bayern wechselt", betonte Futre.

Wie lange bleibt Cancelo bei den Bayern? "Wenn er physisch und mental bei 100 Prozent ist, hat er aus meiner Sicht keine Schwächen", sagte Paulo Futre, zweimaliger Fußballer des Jahres in Portugal, der tz . "Er kann verteidigen und angreifen. Cancelo ist ein Phänomen! Für mich ist er der beste Außenverteidiger der Welt."

© imago images

Marvin Plattenhardt

Der Kapitän der Hertha verhandelt mit dem Klub aktuell über einen neuen Vertrag. "Mal sehen, was daraus wird. Ich bin da entspannt und lasse mich überraschen", sagt der 31-Jährige selbst. Sein Vertrag läuft aus.

Unter seinem früheren Boss Fredi Bobic schien sein Abschied im Sommer bereits fix, doch jetzt haben sich die Vorzeichen geändert. Laut Bild hängen die Verhandlungen vor allem am drohenden Abstieg - die alte Dame muss zweigleisig planen. Plattenhardt: "Ich höre mir die Gespräche sehr gern an. Was dabei herauskommt, weiß ich auch noch nicht."