Transfers, News und Gerüchte vom 22. März: SSC Neapel hängt Victor Osimhen Preisschild um

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 22. März.

© getty Benjamin Pavard Hat der polyvalente Abwehrspieler eine Zukunft beim FC Bayern München? Im Winter deutete viel darauf hin, dass Benjamin Pavard gehen wird - auch weil er sich entsprechend äußerte. Doch mit seinen starken Leistungen in seiner Wunschrolle als Innenverteidiger scheinen sich beide Parteien wieder anzunähern. Laut Sport Bild gab es kürzlich ein "geheimes" Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Pavards Agent Pini Zahavi. Das Thema: eine mögliche Verlängerung Pavards. Bereits am Dienstag bestätigte Pavards zweiter Berater Joseph Mohan, dass sich die Situation "sehr verändert" habe. Die Münchner müssten aber anscheinend sein Jahresgehalt von derzeit acht Millionen Euro ordentlich aufbessern.

© imago images Luka Vuskovic Während sein Bruder Mario Vuskovic derzeit mit einer Sperre sowie einem zugehörigen Verfahren aufgrund eines Doping-Verdachts beschäftigt ist, beeindruckt der 16-jährige Luka Vuskovic beim gemeinsamen Jugendklub Hajduk Split in Kroatien die Topteams. Pep Guardiola will offenbar richtig viel Geld auf den Tisch legen, um den jüngeren Vuskovic-Bruder zu verpflichten. Laut The Athletic haben die Citizens ein Angebot über etwa zwölf Millionen Euro für Luka abgegeben. Bisher sei noch keine Antwort von Split bei den Engländern eingegangen. Vuskovic steht in Split noch bis 2026 unter Vertrag.

© getty Victor Osimhen Der Top-Stürmer der SSC Neapel steht bei vielen Spitzenklubs für einen Sommertransfer auf der Liste. Doch nun wurden offenbar die Forderung der Gil Azzurri enthüllt: Wie das italienische Portal Il Mattino berichtet, fordert Napoli 150 Millionen Euro für Victor Osimhen. Damit dürften einige Interessenten - unter anderem auch der FC Bayern München - aus dem Rennen ausscheiden.

© getty Antonio Conte & Maurizio Pochettino Die Trainer-Situation bei Tottenham Hotspur rund um Antonio Conte ist weiterhin ungeklärt - bleibt er oder geht er? Bei den Spielern soll jedoch schon die Suche nach einem Nachfolger begonnen haben. Wie Sky Sports berichtet, haben einige Tottenham-Stars bereits Kontakt zu Ex-Manager Maurizio Pochettino aufgenommen, um ihn von einem Wechsel zu den Spurs zu überzeugen. Der Argentinier, der seit seiner Entlassung bei Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer ohne Verein ist, soll jedoch ohnehin bereits ein Auge auf den Job geworfen haben, heißt es in dem Bericht weiter.

© getty Sergio Ramos Bleibt der Star-Innenverteidiger Paris Saint-Germain erhalten? Im Sommer läuft der Vertrag von Sergio Ramos bei den Franzosen aus. Lange zögerte PSG, ob sie mit dem Spanier verlängern wollen. Der Grund soll Unzufriedenheit über seine Leistungen, besonders im ersten Jahr in Paris, gewesen sein. Doch wie die spanische Marca berichtet, soll sich das nun geändert haben: PSG würde gerne mit Ramos verlängern. Ein Problem bleibt jedoch: PSG muss sparen - und Ramos daher eine saftige Gehaltskürzung akzeptieren. Sollte der Innenverteidiger dazu bereit sein, steht einer gemeinsamen Zukunft nichts im Weg.

© getty Clement Lenglet Ein anderer Innenverteidiger wird seinen derzeitigen Klub wohl verlassen. Clement Lenglet ist aktuell vom FC Barcelona zu Tottenham Hotspur verliehen. Doch wie die spanische AS berichtet, sollen die Spurs kein Interesse daran haben, Lenglets Kaufoption zu ziehen. Damit würde Lenglet, dessen Vertrag bei den Katalanen noch bis 2026 läuft, im Sommer zu Barça zurückkehren.

© getty Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang strebt eine Rückkehr zum FC Barcelona an. Das berichtet die spanische Sport. Der Gabuner habe angeboten, wieder für die Blaugrana zu stürmen und sei auch bereit, für diesen Transfer einer Gehaltsreduzierung zuzustimmen. Es gebe allerdings noch keinen direkten Kontakt zu Barça-Präsident Joan Laporta. Hier lest ihr alle Details.

© imago images Dennis Geiger & Christoph Baumgartner Eintracht Frankfurt ist derzeit im großen Umbruch - und dabei wollen die Hessen offenbar gleich doppelt bei der TSG Hoffenheim zuschlagen. Das Interesse an Dennis Geiger (im Sommer ablösefrei) ist schon länger bekannt, doch wie die Sport Bild berichtet, soll nun auch Christoph Baumgartner ins Auge gefasst worden sein. Der Österreicher habe eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro - deutlich zu viel für die SGE. Doch die Hessen wären dem Berich zufolge bereit, eine Summe von etwa 15 Millionen Euro für Baumgartner auszugeben. Bedingung: Randal Kolo Muani müsste für einen dreistelligen Millionenbetrag wechseln. Mehr als 20 Millionen Euro will man aber wieterhin nicht ausgeben, heißt es.

© imago images Marvin Pieringer & Florian Flick Der FC Schalke 04 plant offenbar bereits, wie es mit den Leihspielern im Sommer weitergehen soll. Wie die Bild berichtet, sollen dabei Marvin Pieringer (derzeit beim SC Paderborn) und Florian Flick (derzeit beim 1. FC Nürnberg) auf jeden Fall in den Kader der Knappen integriert werden. Mittelstürmer Pieringer sammelte in 21 Partien für den SCP starke 20 Torbeteiligungen. Sechser Flick spielte seit seinem Wechsel zum Club dauerhaft, verpasste keine Minute. Laut dem Bericht sei die TSG Hoffenheim an Flick interessiert, doch Schalke blocke das ab.

© imago images Blendi Idrizi & Kerim Calhanoglu Nicht ganz sicher sollen die Bosse von Schalke sich offenbar bei Blendi Idrizi (derzeit SSV Jahn Regensburg) und Kerim Calhanoglu (derzeit SV Sandhausen) sein. Sie sollen im Sommer ihre Chance erhalten, sich bei Thomas Reis zu beweisen. Doch ob fest mit ihnen geplant wird, ist offen. Dem Bericht zufolge könnte es davon abhängig sein, ob Schalke für die 2. Bundesliga plant oder den Klassenerhalt schafft. Geht Schalke runter, wären sie vermutlich günstige Optionen mit entsprechender Qualität.

© imago images Bozdogan, Ranftl, Wouters und Larsson Der Fünfte im Bunde ist Can Bozdogan (derzeit FC Utrecht) - er soll offenbar gehen. Die Niederländer wollen ihn angeblich auch verpflichten, die ausgehandelte Kaufoptionen von 1,7 Millionen Euro ist dem Bericht zufolge jedoch zu viel. Sie sollen ein Angebot über eine Million gemacht haben, welches Schalke 04 offenbar abgelehnt hat. Ebenfalls abgegeben werden sollen Reinhold Ranftl (derzeit Austria Wien), Dries Wouters (derzeit KV Mechelen) und Jordan Larsson (derzeit FC Kopenhagen). Bei allen drei Spielern besitzen die Leihvereine ebenfalls Kaufoptionen. Ranftl würde 0,6 Millionen Euro kosten, Wouters 1,3 Millionen und Larsson 2,2 Millionen. Doch gezogen wurde davon bisher keine. Bei S04 plane man jedoch nicht mehr mit ihnen.