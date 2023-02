Transfers, News und Gerüchte: Neues von Kolo Muani - Lewy-Nachschlag für die Bayern naht

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 3. Februar.

© imago images Randal Kolo Muani Der europaweit umworbene Stürmer Randal Kolo Muani hat offenbar einen Beraterwechsel vollzogen. Laut dem Portal Foot Mercato wird Muani künftig von Familienmitgliedern sowie dem bekannten Agenten Moussa Sissoko beraten. Er betreut unter anderem auch Ousmane Dembélé. Zuletzt wurde Muani mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht, er ist aber auch bei etlichen anderen Topklubs im Gespräch.

© getty Robert Lewandowski Dem FC Bayern winkt zeitnah ein finanzieller Nachschlag für Robert Lewandowski. Der Pole, der vor der Saison nach zähem Transferpoker vom FCB nach Barcelona gewechselt war, markierte am Mittwochabend gegen Betis Sevilla (2:1) seinen 23. Pflichtspieltreffer in dieser Saison für die Katalanen. Damit ist er noch zwei Tore von einer Vertragsklausel entfernt, die dem FCB weitere 1,25 Millionen Euro beschert. Laut Mundo Deportivo muss Barça diesen Betrag in jeder Saison nach München überweisen, in der Lewandowski die Marke von 25 Tore knackt. Angesichts der Treffsicherheit des Polen ist es nur eine Frage der Zeit, bis das in dieser Spielzeit der Fall ist. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntagabend, wenn der LaLiga-Tabellenführer den FC Sevilla empfängt. Im Sommer 2022 hatte Barcelona 45 Millionen Euro Ablöse für den 34 Jahre alten Stürmer an die Bayern überwiesen.

© getty Benjamin Pavard Die Verantwortlichen des FC Bayern lehnten am Deadline Day ein Angebot von Inter Mailand für Abwehrspieler Benjamin Pavard ab. Damit wollten die Münchener auch einen Domino-Effekt verhindern, der Inter Milan Skriniar den Wechsel zum eigenen Champions-League-Gegner PSG ermöglicht hätte. Pavard selbst wäre gerne zu den Nerazzurri gewechselt. Das berichtet das spanische Portal Relevo. Laut dessen Bericht hätte Weltmeister von 2018 "großes Interesse" an einem Wechsel zu Inter gehabt. Bisher waren vor allem Gerüchte aufgetaucht, die den 26-Jährigen mit dem FC Barcelona in Verbindung bringen. Laut Relevo sei es durchaus möglich, dass Inter sich im Sommer erneut um Pavard bemüht. Dieser gilt als wechselwillig und steht an der Säbener Straße noch bis 2024 unter Vertrag.

© getty Julian Weigl "Wir werden mit Benfica reden. Da arbeiten wir dran. Das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie", sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus zum Mittelfeldspieler, der aktuell von Benfica Lissabon ausgeliehen ist. Auch Trainer Daniel Farke schwärmte: "Jule ist total wichtig und tut uns sehr gut. Er stabilisiert uns extrem. Wir sind mit ihm super zufrieden. Da ist es doch klar, dass man das Bestreben hat, so einen Spieler längerfristig zu binden. Ich bin sicher, er wird uns auch in der Zukunft sehr gut zu Gesicht stehen."

© imago images Caden Clark RB Leipzig kann in der Rückrunde doch auf Caden Clark zurückgreifen: Der 19-jährige Mittelfeldspieler sollte nach seiner zum Jahresende ausgelaufenen Leihe zu den New York Red Bulls eigentlich in Europa verliehen werden, steht nun aber doch im Kader von Marco Rose. 2021 war Clark für 1,8 Millionen Euro von New York nach Leipzig gewechselt, wurde seitdem aber zweimal in die USA zurückverliehen. Sein Vertrag in Leipzig läuft bis 2025. Für New York absolvierte er bisher 47 MLS-Spiele. Laut Bild darf er in Leipzig auf Kurzeinsätze hoffen.

© getty André Ayew Nottingham Forest hat den ablösefreien André Ayew zwei Tage nach Schließen des Transferfensters unter Vertrag genommen, anders als in der Bundesliga ist das in der Premier League möglich. Der 33-jährige Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft ist bereits Nottinghams 30. Neuzugang in dieser Saison. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende. Zuletzt spielte er für den Al-Sadd SC in Katar.

© getty Adnan Januzaj Laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE steht Adnan Januzaj vor einem Leihwechsel vom FC Sevilla zu Basaksehir Istanbul. Der 27-jährige Belgier absolvierte in der laufenden Saison erst 125 Minuten für Sevilla. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Das Transferfenster ist in der Türkei noch bis zum 8. Februar geöffnet.