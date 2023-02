Transfers, News und Gerüchte: LFC-Star vor Vertragsverlängerung - neue Details im Isco-Krimi

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 2. Februar.

© getty Roberto Firmino Der Vertrag des Stürmers beim FC Liverpool läuft im kommenden Sommer aus, eine Vertragsverlängerung ist jedoch in Sicht. Das bestätigte der Berater des Brasilianers gegenüber Sky. Das neue Arbeitspapier soll dann bis 2025 laufen. Zuletzt hatte es immer wieder geheißen, dass Inter Mailand Firmino locken würde.

© getty Isco Zum geplatzten Deal zwischen dem Spanier und Union Berlin gibt es neue Details. Nach Informationen der Bild-Zeitung forderte die Berater-Agentur Iscos offenbar ein Handgeld in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro. Ausgemacht mit den Berlinern war jedoch nur die Hälfte. Union war demnach nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen und ließ den Deal platzen.

© imago images Raphinha Zuletzt gab es Spekulationen um einen möglichen Abgang des Stürmers aus Barcelona. Barça-Trainer Xavi erteilte etwaigen Gerüchten jedoch eine Absage. "Wir werden Raphinha immer unterstützen - er ist die Zukunft von Barcelona", wird der Coach von Transferexperte Fabrizio Romano zitiert. "Er ist ein kritisierter Spieler, aber er leistet viel und wir schätzen Raphinha sehr."

© getty Erling Haaland Rafaela Pimenta, die Agentin von ManCity-Stürmer Erling Haaland, hat die Spekulationen um eine Ausstiegsklausel des Norwegers bei den Citizens weiter angeheizt. "Ich sage immer, dass eine meiner Prioritäten als Vermittler darin besteht, dem Spieler das zu bieten, was ich 'den Schlüssel zur Tür' nenne. Ich mag es nicht, wenn mein Spieler nicht frei entscheiden kann", sagte Pimenta im Interview mit der spanischen AS. Auf die Frage, ob es eine Klausel in Haalands Vertrag gebe, wich die Spieler-Agentin aber aus. Dies sei "schwierig zu beantworten", sagte Pimenta. Der Vertrag des Stürmers bei Manchester City läuft noch bis 2027.

© imago images Iván Fresneda Eigentlich wollte der BVB den Außenverteidiger schon im Winter-Transferfenster verpflichten. Mit Real Valladolid konnte man sich jedoch nicht auf einen Wechsel einigen, weshalb das Geschäft platzte. Laut der Sport Bild wolle man auf BVB-Seite im Sommer aber einen neuen Angriff wagen. Dem Bericht zufolge soll Fresneda um die zehn Millionen Euro kosten, die Dortmunder planen den Außenverteidiger offenbar fest ein. Daran würde auch ein Transfer des kürzlich verpflichteten Julian Ryerson nichts ändern. Auch die Ruhr Nachrichten berichten, dass Dortmund im Sommer bei Fresneda zuschlagen will.