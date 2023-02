Transfers, News und Gerüchte: Real-Star bekennt sich zu den Königlichen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 22. Februar.

© getty Benjamin Pavard Eigentlich wollte Benjamin Pavard den FC Bayern doch schon im Winter verlassen. Nun kommt womöglich alles ganz anders. Wie die Corriere dello Sport berichtet, steht der Franzose nun sogar vor einer Vertragsverlängerung in München. Hinter den Kulissen soll es eine Aussprache zwischen Klub und Spieler gegeben haben, berichtet das Blatt. Noch sei zwar nichts in trockenen Tüchern, doch sei ein Verbleib nun wahrscheinlicher als eine Trennung, zumal die Klubbosse auf ihn setzen und das Verhältnis zu Trainer Julian Nagelsmann auch besser geworden sein soll.

© getty Mahmoud Dahoud Seit Wochenbeginn wissen wir, dass Mahmoud Dahoud seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern und ablösefrei gehen wird. Doch nun kommt raus, dass das nicht die erste Wahl für den BVB gewesen sein soll. WAZ meldet, dass die Borussia und Sportdirektor Sebastian Kehl durchaus gerne mit dem Nationalspieler weitergemacht hätten. Doch wollte der BVB nur eine kurzfristige Weiterbeschäftigung, Dahoud jedoch wollte einen länger befristeten Vertrag. Und da lehnte Dortmund ab.

© getty Andrey Santos Andrey Santos war im Winter von Vasco da Gama zu Chelsea gewechselt, bekam bislang aber keine Arbeitserlaubnis im UK. Nun scheinen die Blues eine Lösung gefunden zu haben: Der 18-Jährige nach Infos von SPOX und GOAL soll bis Jahresende an Palmeiras ausgeliehen werden. Einziger Haken noch: Chelsea will, dass Santos im Sommer an der U20-WM teilnimmt, was bei Palmeiras auf Unmut stößt, schließlich findet jene parallel zur heißen Phase der Meisterschaft sowie der Copa Libertadores statt. Ende offen.

© getty Stefan Bajcetic Erst am Dienstagabend gab Mittelfeldspieler Stefan Bajcetic (18) sein Startelf-Debüt in der Champions League für den FC Liverpool gegen Real Madrid (2:5). Und nun kommen Gerüchte auf, nach denen die Königlichen Gefallen gefunden hätten am Spanier. Fichajes meldet, dass Bajcetic ein mögliches Transferziel für die Zukunft sein könnte. Und auch der FC Barcelona soll Bajcetic auf dem Zettel haben. Der Spieler steht allerdings noch bis 2027 bei den Reds unter Vertrag.

© getty Arsen Zakharyan Arsen Zakharyan wird nicht wie zuletzt gedacht zu Galatasaray wechseln. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach werde das Talent erstmal bei Dinamo Moskau bleiben. Zakharyan wird von vielen internationalen Klubs beobachtet, darunter auch - Überraschung! - der FC Chelsea, der gerade alles kauft, was nicht bei drei auf dem Bau ist.

© getty Vinicius Junior Ein Spieler, der nicht wechseln wird, ist hingegen Vinicius Junior von Real Madrid. Der dreifache Torschütze aus dem Liverpool-Spiel sagte nach der Partie recht deutlich: "Dies ist Real Madrid. Ich möchte hier bleiben und weiter Geschichte schreiben. Dies ist mein Zuhause." Vinicius spielt seit seinem Wechsel 2018 von Flamengo bei den Madrilenen und erzielte unter anderem im vergangenen Sommer das Siegtor im Champions-League-Finale gegen Liverpool. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.

© getty Folarin Balogun Sturmjuwel Folarin Baloguns Zukunft ist rosig, wenn man seinem aktuellen Vereinspräsidenten Jean-Pierre Caillot von Stade Reims Glauben schenken darf. Er werde "zu einem sehr großen Klub" wechseln, sollte er nach Ende seiner Leihe nicht zu Arsenal zurückkehren, wie Caillot gegenüber France Bleu kundtat. Der in New York geborene Balogun, der für die USA spielen könnte und auch einen englischen Pass besitzt, war erst zu Saisonbeginn an Reims ausgeliehen worden und erzielte bislang 15 Tore in 23 Spielen in der Ligue 1.