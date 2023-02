Transfers, News und Gerüchte: PSG denkt offenbar über Rückholaktion von Thomas Tuchel nach

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 21. Februar.

© imago images THOMAS TUCHEL Wie der Evening Standard berichtet, soll Paris St. Germain ernsthaft über eine Rückholaktion von Thomas Tuchel nachdenken, der bereits zwischen 2018 und 2020 auf der Trainerbank des französischen Hauptstadtklubs saß. Demnach soll es die Verantwortlichen von PSG unzufrieden mit Christophe Galtier sein, der erst seit Sommer als Cheftrainer der Pariser im Amt ist. Bei einer Rückkehr zu PSG würde Tuchel mit Sportdirektor Luís Campos zusammenarbeiten. Mit dessen Vorgänger Leonardo soll der Coach in seiner Zeit bei Paris kein gutes Verhältnis gehabt haben.

© getty ANSU FATI Zuletzt kamen vermehrt Spekulationen auf, wie es mit den 20-Jährigen beim FC Barcelona weitergeht und auch ein möglicher Abgang von den Katalanen wurde von verschiedenen Medien ins Spiel gebracht. Die Mundo Deportivo berichtete zuletzt auch von einem Interesse des FC Bayern München am spanischen Nationalspieler, der nach eigener Aussage beim FC Barcelona bleiben möchte. "Ich habe einen Vertrag bis 2027 und hoffe, dass es mehr werden kann. Meine Absicht ist es, noch viele Jahre hier zu bleiben", stellte Fati klar.

© getty LUKA MODRIC Auch im Alter von 37 Jahren ist Luka Modric nicht als Chefstratege im Mittelfeld von Real Madrid wegzudenken. Der Vertrag des Kroaten ist nur noch bis zum Ende der laufenden Saison datiert und er selbst möchte diesen nur verlängern, wenn er sportlich weiterhin gefragt ist. "Ich möchte es verdienen, hier zu bleiben, und zwar aus eigenem Verdienst und nicht nur als Geschenk", erklärte Modric vor der Champions-League Partie gegen den FC Liverpool am Dienstag. "Niemand hat mir in meiner Karriere etwas geschenkt, und das soll auch jetzt nicht der Fall sein. Wenn der Verein der Meinung ist, dass ich einen Vertrag verdient habe, würde ich gerne bleiben, aber nur aufgrund meiner Leistungen", fügte fünffache CL-Sieger mit den Königlichen hinzu. Sein Trainer Carlo Ancelotti hat sich bereits für eine Ausdehnung von Modrics Arbeitspapier ausgesprochen: "Modric hat bereits bewiesen, dass er eine Vertragsverlängerung verdient hat. Er ist ein wirklich bemerkenswerter Spieler".

© getty NEYMAR Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Brasilianer Paris St. Germain im Sommer verlassen könnte. Wie die L'Equipe berichtet, hat der 31-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist, selbst allerdings keine Pläne, PSG zu verlassen, selbst wenn Lionel Messi seinen Vertrag bei den Parisern nicht verlängern sollte.

© getty ILIAS AKHOMACH Laut einem Bericht von ESPN soll der 18-jährige Rechtsaußen des FC Barcelona bei Leeds United auf dem Zettel stehen. Der Vertrag des spanischen U19-Nationalspielers bei den Katalanen ist nur noch bis zum Sommer datiert, dann würde Leeds gerne zuschlagen und Akhomach ablösefrei verpflichten. Barça soll zwar an einer Verlängerung des Arbeitspapiers des Youngsters interessiert sein, das aktuelle Angebot liegt aber angeblich weit unter dem, was dieser sich bei einer Verlängerung vorstellen würde.

© getty RUBEN LOFTUS-CHEEK Nachdem Leeds United bereits im Sommer an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Chelsea interessiert gewesen sein soll, wollen die Peacocks im Sommer laut Daily Express einen neuen Vorstoß wagen. Bei den Blues steht der 27-Jährige noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag.

© getty DAVID MOYES West Ham United könnte sich nach Informationen der Times schon bald nach einem neuen Mann für die Trainerbank der Hammers umschauen. Sollte man das Heimspiel am Samstag gegen Nottingham Forest verlieren, werden die Londoner den 62-Jährigen dem Bericht zufolge entlassen. Als möglichen Nachfolger nennt das Blatt Rafael Benítez, der zuletzt als Cheftrainer des FC Everton im Einsatz war.

© getty GUGLIELMO VICARIO Bevor der FC Bayern im Winter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Reaktion auf die Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer verpflichtet hat, sollen die Münchner sich auch mit dem Keeper des FC Empoli beschäftigt haben. Der Präsident des FC Empoli, Fabrizio Corsi, verriet gegenüber Tuttomercatoweb, dass die Münchner den 26-Jährigen als möglichen Neuer-Ersatz im Visier hatten. "Wir wissen, dass sich die Bayern im Januar mit ihm beschäftigten", erklärte Corsi. Im Winter berichteten Tuttosport und La Repubblica sogar von einem konkreten Angebot für Empolis Schlussmann, laut Corsi gab es allerdings "keinen Kontakt" mit dem deutschen Rekordmeister, der sich schlussendlich mit Gladbach auf einen Transfer von Sommer einigte.