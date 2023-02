Transfers: Tuchel plant offenbar keine vorschnelle PSG-Rückkehr - 1860 hat neuen Coach

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 26. Februar.

© getty Thomas Tuchel Der Trainer ist seit seiner Entlassung bei FC Chelsea vereinslos. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Tuchel zu seinem ehemaligen Klub Paris Saint-Germain zurückkehren könnte. Laut RMC will der 49-Jährige aber nichts überstürzen. Offenbar spekuliert Tuchel auf lukrative Angebote im kommenden Sommer. Darüber hinaus möchte er ungern als Feuerwehrmann bei PSG einspringen. Die Franzosen sind verschiedenen Medienberichten zufolge mit der Entwicklung unter Christophe Galtier unzufrieden und sehen sich nach Alternativen um.

© getty Marcelo Brozovic Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand steht vor einem Abgang aus der norditalienischen Metropole. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Interessenten soll es zuhauf geben, demnach haben FC Barcelona, Real Madrid und der FC Chelsea Bereitschaft signalisiert, den 30-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Der Grund dafür, dass der Kroate Inter möglicherweise verlassen könnte, liegt dem Bericht zufolge in der aktuellen sportlichen Situation. Brozovic ist im Mittelfeld der Italiener derzeit nicht mehr gesetzt und kam zuletzt meist nur als Joker zum Einsatz.

© getty Lionel Messi Um den Argentinier mehrten sich zuletzt die Gerüchte um einen PSG-Abschied. Wie UOL Esporte aus Brasilien berichtet, ist sogar die Rückkehr in die Heimat ein Thema. Offenbar kann sich Messi einen Wechsel nach Argentinien zu seinem Jugendklub Newell's Old Boys vorstellen. Messis Kumpel Sergio Agüero bestärkte die Gerüchte um einen Messi-Wechsel nach Argentinien. "Er denkt ernsthaft über die Möglichkeit nach, für Newell's zu spielen", sagte Agüero.

© imago images Maurizio Jacobacci 1860 München hat den Schweizer als neuen Trainer verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit für den 60-Jährigen machten die Löwen keine Angaben. Zuletzt hatte Sportchef Günther Gorenzel die Mannschaft betreut, die Talfahrt nach der Entlassung von Coach Michael Köllner aber nicht stoppen können. Sechzig wartet seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Der neue Mann bringe "das notwendige Anforderungsprofil" mit, sagte Gorenzel: "Er hat sowohl als Spieler in der ersten Liga der Schweiz als auch als Trainer viele ähnliche Situationen im Umgang mit hoher Erwartungshaltung und Druck erlebt und kann diese Erfahrung nun in der jetzigen schwierigen Situation mit dem nötigen Einfühlungsvermögen an die Mannschaft weitergeben."

© getty Alexander Nübel hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Alexander Nübel Schon im Sommer könnte es zu einem Wiedersehen zwischen dem Keeper und dem FC Bayern kommen. Wie die französische L'Equipe berichtet, sieht sich der derzeitige Klub des Torwarts, die AS Monaco, hinter den Kulissen nach einem Ersatz für den 26-Jährigen um. Demnach soll eine Reihe weniger überzeugender Auftritte Nübels, so erst kürzlich beim Europa-League-Aus gegen Bayer Leverkusen, zu einem Umdenken bei den Monaco-Bossen geführt haben. Ursprünglich, so berichteten mehrere Medien, plante man über den Sommer hinaus mit dem 26-Jährigen. Mehr Infos dazu bekommt Ihr hier.