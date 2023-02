Transfers, News und Gerüchte: England-Juwel vor Verlängerung bei Gunners

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 24. Februar.

Nachdem Sakas bisheriger Vertrag 2024 ausgelaufen wäre, geht der neue bis 2028 und wird ihm über elf Millionen Euro im Jahr einbringen. Der Nationalspieler Englands spielt bereits seit der Jugend für Arsenal und schaffte 2019 den Sprung in die erste Mannschaft, wo er in diesem Jahr mit neun Toren und acht Assists Topscorer seines Teams ist.

Arsenal war im Winter offenbar stark an Raphinha interessiert und soll laut Sport sogar ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgegeben haben. Der FC Barcelona lehnte jedoch ab und plant auch zukünftig mit dem Brasilianer.

Mittlerweile spielt er für Real Sociedad, doch laut AS ist Barcelona nun wieder am Japaner interessiert. Ob das mit den derzeitigen Problemen der Katalanen vereinbar ist, steht jedoch auf einem anderen Papier.

Zuletzt galt Achim Beierlorzer als Kandidat, doch laut Bild sei der frühere Mainz-Trainer, der zuletzt bis Dezember 2021 erst als Co-, dann als Interimscoach für RB Leipzig tätig war, am Ende doch zu teuer für den TSV.

Schlusslicht FC Southampton setzt in der Premier League bis zum Saisonende auf Rubén Sellés als Teammanager. Der Spanier war zuletzt nach der Entlassung von Nathan Jones als Interimstrainer engagiert worden und soll nun den Sturz aus der ersten englischen Liga in die Championship verhindern.

© getty

Kevin Großkreutz

Der frühere BVB-Star Kevin Großkreutz lässt bekanntlich seine Karriere bei Amateurklub TuS Bövinghausen ausklingen. Doch den sportlichen Erfolg seines Engagements hat der 34-Jährige so wohl nicht einkalkuliert. Dass sein Klub nach dem letztjährigen Aufstieg in die Oberliga nun als Tabellenzweiter sogar am Durchmarsch Richtung Regionalliga kratzt, durchkreuzt auch Großkreutz' Zukunftspläne.

"Ich bin eigentlich nicht mehr bereit, in der Regionalliga zu spielen. Ich bin ja in den Amateurfußball gegangen, weil ich nicht mehr unter Profibedingungen spielen wollte und weil ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen will. In der Regionalliga wären es doch fast schon wieder Profibedingungen", sagte Großkreutz den Ruhr Nachrichten.

Er wisse daher nicht, ob er in der kommenden Spielzeit noch beim TuS Bövinghausen spielen werde, ergänzte der Weltmeister von 2014. "Ich spreche aktuell mit anderen Klubs. Das habe ich allen im Klub mitgeteilt. Ich wollte nicht, dass das jemand über Dritte erfährt. Ich will immer mit offenen Karten spielen", sagte Großkreutz.

Laut RN sollen Westfalenligist Wacker Obercastrop und Landesligist Kirchhörder SC interessiert sein. Laut Großkreutz gebe es auch Kontakt zu zwei anderen Vereinen. Weitermachen will der Ex-Dortmunder auf jeden Fall: "Ich habe keine großen Beschwerden. Mein Körper fühlt sich weiter gut an. Von der Landesliga bis zur Oberliga kann ich noch zwei Jahre spielen."