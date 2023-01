Alle fixen Transfers am Deadline Day: Bundesliga-Rückkehrer verstärkt Eintracht Frankfurt

Noch bis heute Abend ist das Winter-Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet. Am Deadline Day nimmt der Transfermarkt noch einmal so richtig Fahrt auf. SPOX hat für Euch alle fixen Transfers des letzten Tages.

© getty PHILIPP MAX Abgebender Verein: PSV Eindhoven

Aufnehmender Verein: Eintracht Frankfurt Die Eintracht hat am Dienstagvormittag den Transfer des 29-Jährigen offiziell verkündet. Max kommt per Leihe bis zum Saisonende aus Eindhoven, die Eintracht hat sich allerdings auch eine Kaufoption gesichert. "Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht", jubelte Sportvorstand Markus Krösche: "Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können." Max ist als Verstärkung für die linke Abwehrseite eingeplant. Die Bundesliga kennt er bereits aus seinen fünf Jahren im Trikot des FC Augsburg, 2020 wechselte er schließlich nach Eindhoven. Dort wurde er zum Nationalspieler (3 Einsätze) und sammelte er unter anderem auch Erfahrung in der Europa League, in der aktuellen Saison kam er auf 14 Pflichtspieleinsätze, meist von Beginn an. Durch seinen Wechsel an den Main ist er auch wieder mit Mario Götze vereint.

© getty MARQUINHOS Abgebender Verein: FC Arsenal

Aufnehmender Verein: Norwich City Der Klub von Trainer David Wagner hat sich die Dienste des 19-Jährigen gesichert. Der Rechtsaußen wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum englischen Zweitligisten. Erst im Sommer wagte er den Sprung von Sao Paulo nach England, in der Hinrunde kam er aber nur auf sechs Pflichtspieleinsätze für die Gunners.

© getty FILIP STOJILKOVIC Abgebender Verein: FC Sion

Aufnehmender Verein: Darmstadt 98 Die Lilien wollen in die Bundesliga, für den Aufstiegskampf haben sie sich deshalb mit Angreifer Stojilkovic aus der Schweiz verstärkt. Für den FC Sion hat er in der aktuellen Spielzeit fünf Tore in 18 Ligaspielen erzielt. In Darmstadt erhält er einen Vertrag bis 2027.

© getty LUKAS PETKOV Abgebender Verein: FC Augsburg

Aufnehmender Verein: SpVgg Greuther Fürth Auch Zweitligist Fürth hat sich am Deadline Day Verstärkung geangelt, aus Augsburg kommt der Stürmer per Leihe bis zum Sommer. "Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi: "Er hat eine gute Dynamik mit und gegen den Ball, die gut zu unserer Spielweise passt"

© getty ZIDAN SERTDEMIR Abgebender Verein: Bayer Leverkusen

Aufnehmender Verein: FC Nordsjaelland Der 17 Jahre alte Däne kehrt in seine Heimat zurück, die die Werkself am Dienstag offiziell bestätigte. Bayer kassiert dafür eine Million Euro, hält weiter 50 Prozent der Transferrechte und sichert sich zusätzlich ein Vorkaufsrecht, sollte der Mittelfeldspieler erneut einen Wechsel anstreben.

© getty WESTON MCKENNIE Abgebender Verein: Juventus Turin

Aufnehmender Verein: Leeds United Der Wechsel des Ex-Schalkers auf die Insel ist perfekt. Beim aktuell 15. der Premier League soll der 24-Jährige das zentrale Mittelfeld verstärken - vorerst nur per Leihe bis zum Saisonende. Teil des Deals ist aber auch eine Kaufoption in Höhe von 34,5 Millionen Euro (plus weitere 4,5 Mio. Euro an Bonuszahlungen). Davon könnte wiederum auch Schalke profitieren. Sollte Leeds United McKennie im Sommer tatsächlich kaufen, könnten die Königsblauen laut Sport1 eine Million Euro plus Ausbildungsentschädigung kassieren.

© imago images THOMAS DELANEY Abgebender Verein: FC Sevilla

Aufnehmender Verein: TSG Hoffenheim Der dänische Nationalspieler ist zurück in der Bundesliga. Delaney, ehemals beim BVB und Werder unter Vertrag, wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Hoffenheim. Für Sevilla kam er in der laufenden Saison auf zwölf Pflichtspieleinsätze, fünfmal durfte er von Beginn an ran.