Transfers, News und Gerüchte am 8. Januar: Hohe Summe! Bundesligist winkt Geldregen - Zidane sagt Job ab

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 8. Januar.

© getty Georginio Rutter Der Wechsel des Sturmtalents der TSG Hoffenheim zu Leeds United rückt offenbar näher. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll sich Georginio Rutter mit dem Premier-League-Klub bereits komplett einig sein. Am Samstag waren die Verhandlungen bereits durchgesickert. Nur eine Übereinkunft zwischen den Klubs steht noch aus. Als Ablösesumme stehen dem Bericht zufolge etwa 30 Millionen Euro im Raum. Am Sonntag teilte Hoffenheim mit, dass Rutter vorerst nicht mehr am Training teilnehmen wird. "Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen im Trainingslager in Albufeira: "Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte."

© getty Christopher Trimmel Der 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit seinem Kapitän Christopher Trimmel verlängert. Der Vertrag des 35-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen. Damit hat sich Union um die erste von mehreren Planstellen gekümmert. Denn vor Trimmels Verlängerung hatte kein einziger Außenverteidiger einen Vertrag, der über die aktuelle Saison hinaus läuft.

© getty Julian Ryerson Der Vertrag des Norwegers beim 1. FC Union Berlin läuft eigentlich im Sommer aus. Doch wie der kicker berichtet, ist im Vertrag von Julian Ryerson eine automatische Verlängerung eingebaut, wenn er in der Rückrunde eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert. Dann liefe sein Vertrag bis 2024. Doch zusammen mit der Verlängerung trete auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro in Kraft, so der Bericht. Das könnte doch dazu führen, dass Ryerson im Sommer die Unioner verlässt. Denn wie The Athletic berichtet, sollen mehrere englische und italienische Klubs Ryerson auf dem Zettel haben. Ganz konkret nennen sie Brighton & Hove Albion als Interessent.

© getty Yann Sommer Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor hat sich bei seiner Absage an den FC Bayern offenbar eine Hintertür gelassen: Roland Virkus könnte seine Meinung ändern, wenn ein "unmoralisches" Angebot reinkomme, wird er von der Rheinischen Post zitiert. Laut Sport1 soll diese Summe bei acht Millionen Euro liegen - denn so viel würde der Wunsch-Nachfolger Jonas Omlin angeblich kosten. Sommer selbst will laut Sky unbedingt nach München wechseln. Weitere Informationen findet Ihr hier.

© getty Marco Reus "Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse an einem Spieler wie Marco haben", äußerte sich Dirk Hebel, Berater von Marco Reus, zu den Gerüchten um ein Interesse des saudi-arabischen Al-Nassr-FC zur Bild. Weil "dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft". Das ändere nichts daran, dass Reus "der BVB sehr am Herzen liegt", jedoch gibt es laut dem Bericht noch kein Angebot von BVB-Seite an ihren Kapitän. Neben seiner Liebe zu Borussia Dortmund wolle er aber definitiv weiter Fußball spielen. "Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen", erklärte Hebel weiter.

© imago images Wout Weghorst Blockiert Besiktas einen Transfer des niederländischen Nationalstürmers zu Manchester United? "Ich weiß nicht, was [Wout Weghorst] damit meint. Er ist unser Spieler und sein Vertrag läuft erst zum Saisonende aus", wird Sportdirektor Ceyhun Kazanci von Voetbal International zitiert. Doch ausgeschlossen hat er einen Transfer nicht. "Falls Manchester United oder ein anderes Team ihn will, dann müssen sie zuerst mit Burnley reden. Burnley wird dann uns kontaktieren, um über eine mögliche Trennung zu sprechen", erklärte Kazanci das weitere Vorgehen, "nur wenn wir das akzeptieren, wird der Leihvertrag aufgelöst." Denn Besiktas wolle ihn eigentlich halten: "Wenn nicht, wird er bis zum Saisonende nirgendwo hingehen!"

© imago images Santiago Ascacibar Hertha BSC muss sich offenbar mit einem neuen Transferwunsch von Santiago Ascacibar beschäftigen. Wie der argentinische Journalist César Luis Merlo berichtet, soll sich der an Cremonese ausgeliehene Hertha-Profi eine Rückkehr in die argentinische Heimat wünschen. Der Journalist berichtet von "familiären Gründen" bei Ascacibar. Den Rückrunden-Auftakt der Italiener gegen Juventus Turin am vergangenen Mittwoch verpasste er aus unbekannten Gründen.

© getty Jannes Horn Der VfL Bochum hat seinen Linksverteidiger Jannes Horn zum 1. FC Nürnberg verliehen. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Horn wechselte erst im vergangenen Sommer zu Bochum und sollte eigentlich das verletzungsbedingte Loch links hinten schließen. Doch dann fiel auch er mit einem Muskelfaserriss aus. Als er wieder einsatzbereit war, stand auch die Konkurrenz wieder bereit - und er verlor den Dreikampf mit Danilo Soares und Konstantinos Stafylidis.

© getty Zinédine Zidane Der ehemalige Trainer von Real Madrid wurde lange als Nachfolger für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gehandelt, doch der hat nun seinen Vertrag mit den Franzosen verlängert. Angebote gibt es trotzdem: Die USA sollen Zinédine Zidane den Nationaltrainer-Job angeboten haben, berichtet die L'Equipe. Doch Zidane habe abgelehnt.

© getty Kinsgley Coman Der FC Bayern München denkt angeblich über ein spektakuläres Tauschgeschäft im kommenden Sommer nach: Wie Calciomercatoweb berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Interesse an Offensivspieler Rafael Leao von der AC Milan. Im Gegenzug könnte angeblich Kingsley Coman zum italienischen Meister wechseln. Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty Ismael Bennacer Der algerische Mittelfeldmann Ismael Bennacer steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim AC Mailand. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der 24-Jährige in der kommenden Woche seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzen. Der läuft dann wohl bis 2027 und bringt ihm ein jährliches Gehalt von knapp vier Millionen Euro ein. Außerdem soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert sein.

© getty Tim Leibold Offenbar verlässt der Linksverteidiger den Hamburger SV. Laut der Bild verpasste er schon das Testspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln, um einen Transfer in die amerikanische MLS zu finalisieren. Dem Bericht zufolge geht es für Leibold zu Sporting Kansas City, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben soll. Kolportiertes Jahresgehalt: Zwei Millionen US-Dollar.