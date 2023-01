Transfers, News und Gerüchte: Sommer will Duell mit Neuer - S04 verstärkt Defensive

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 7. Januar.

© getty Jovan Milosevic Der VfB Stuttgart hat sich das 17-jährige Juwel von FK Vojvodina geschnappt. Das serbische Talent unterschreibt bis 2027 im Schwabenland. Den Deal hatte noch der alte Sportdirektor Sven Mislintat initiiert. Allerdings wird Milosevic erst im kommenden Sommer zum Bundesligisten stoßen und beim Klub aus Novi Sad weiter Erfahrungen sammeln. Dort darf der Stürmer dann auch wieder mitspielen, denn als die Einigung zwischen Spieler und VfB bekannt wurde, gab es keine Spielzeit mehr für den Angreifer, dessen Vertrag erst 2023 ausgelaufen wäre. Die Schwaben haben 1,2 Millionen Euro für den Youngster auf den Tisch gelegt und damit andere Interessenten wie RB Salzburg und Atlético Madrid ausgestochen.

© getty Evan N'Dicka Auf der Suche nach dem nächsten großen Vertrag hat es das Management des Franzosen von Eintracht Frankfurt offenbar mit den Forderungen übertrieben. Wie Sport1 berichtet, haben nacheinander die zuletzt gehandelten Klubs abgewunken und von einem Transfer Abstand genommen. Der FC Barcelona, FC Arsenal, Juventus Turin und der FC Sevilla wurden zuletzt mit N'Dicka in Verbindung gebracht. Laut dem Bericht fordert der Berater des 23-Jährigen ein Gesamtpaket in Höhe von 50 Millionen Euro für seinen Klienten. Darin enthalten: ein Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von sieben Millionen Euro plus ein Handgeld in Höhe von 15 Millionen Euro. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus. N'Dicka hat sich bei der Eintracht zu einer absoluten Säule entwickelt und entscheidenden Anteil am Aufschwung der Hessen. Die überzogenen Forderungen des Beraters sind jedoch nicht das erste Mal Thema. Im Herbst soll es Gespräche mit Paris Saint-Germain über einen Transfer gegeben haben, als die Handgeld-Forderung zur Sprache kam, sollen die Verantwortlichen von PSG so erzürnt gewesen sein, dass sie ein Hausverbot gegen N'Dickas Berater aussprachen.

© getty Jere Uronen FC Schalke 04 hat sich die Dienste des Linksverteidigers gesichert. Die Knappen leihen den Finnen vom Ligue-1-Klub Stade Brest bis zum Ende der Saison aus. Dem Vernehmen nach gibt es auch eine Kaufoption. "Wir sind sehr froh, dass wir Jere Uronen für uns gewinnen konnten. Weil sich Thomas Ouwejan noch in der finalen Phase seiner Rehabilitation befindet, brauchten wir mit Blick auf den Ligastart eine einsatzbereite Alternative auf der Position des Linksverteidigers", erklärte Sportvorstand Peter Knäbel den Transfer. Bei Stade Brest war der 28-Jährige keine Stammkraft. In der laufenden Saison kam er nur auf sechs Einsätze. Vielleicht ändert sich das ja in königsblau.

© getty Enzo Fernandez Geht der Mega-Transfer der WM-Entdeckung im Winter noch über die Bühne? Wie Sky berichtet, sind sich der Argentinier und der FC Chelsea komplett einig. Auch Benfica wolle den Deal, weshalb die derzeitigen Verhandlungen lediglich als "Säbelrasseln" bezeichnet werden. Mit einer Ablöse von 120 Millionen Euro (Ausstiegsklausel) wäre der 21-Jährige der teuerste Transfer der Premier-League-Geschichte. Am Freitag stand Fernandez im Spiel gegen Portimonense nicht im Benfica-Kader, ohne Freigabe war er in die Heimat gereist und hatte deshalb auch eine Trainingseinheit verpasst. Trainer Roger Schmidt kündigte Konsequenzen an und zeigte sich zuvor auch sauer über das Verhalten des FC Chelsea: "Was der Klub macht, ist respektlos gegenüber uns allen. Ich kann das nicht akzeptieren. Den Spieler erst verrückt zu machen und so tun, als könne man die Klausel bezahlen, nur um später dann verhandeln zu wollen, das verstehe ich nicht unter einer guten Beziehung zwischen zwei Vereinen."

© getty Yann Sommer Zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach herrscht laut Sky in der Causa Sommer weiter Stillstand. Zwar gebe es zwischen dem Keeper und den Bayern bereits eine mündliche Einigung auf einen Vertrag bis 2025, eine Freigabe vonseiten der Fohlen gebe es allerdings nicht. Auch Verhandlungen stünden noch aus. Einerseits habe man weiter kleine Hoffnungen auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags, andererseits bekäme auch Jonas Omlin, Top-Favorit auf die Sommer-Nachfolge, derzeit noch keine Freigabe von seinem Klub HSV Montpellier. Laut tz ist der Wunsch von Sommer klar: Er wolle im Winter den Schritt nach München gehen, ein Wechsel ins Ausland sei trotz Interesse aus Italien, England und Spanien kein Thema. In der Rückrunde wolle er für den FC Bayern bestmögliche Leistungen abliefern und hoffe dann im Sommer auf einen fairen Wettkampf mit dem dann wieder genesenen Manuel Neuer. Er habe Respekt für dem Stammkeeper, aber keine Angst vor einem möglichen Duell.

© getty Vladan Kovacic Es kommt nicht täglich vor, dass ein Keeper aus Polen dem FC Bayern angeboten wird. Franjo Vranjkovic, Berater des 24-jährigen Bosniers, hat es trotzdem gemacht. "Ich biete dem FC Bayern an, den Torwart Kovacevic zu prüfen", wird der Berater von der Ippen-Mediengruppe zitiert. Dabei handelt es sich seiner Aussage zufolge um "den besten jungen Torwart Europas". Kovacevic steht beim polnischen Tabellenführer Rakow Czestochowa im Kasten und musste in 17 Spielen erst zwölfmal hinter sich greifen. "Ein englischer Klub würde ihn sofort kaufen und an den FC Bayern ausleihen", mente Vranjkovic weiter. "Stahlharte Nerven, Reaktionsvermögen auf der Linie und die enorme Persönlichkeitsstruktur, keiner ist besser."

© getty Youssoufa Moukoko Kommt es bald zu einer Entscheidung im Poker um den Angreifer? Laut Sport1 hat die Seite von Moukoko dem BVB ein Gegenangebot vorgelegt. Die Verantwortlichen in Dortmund wollen demnach im Trainingslager in Marbella die Gespräche mit den Beratern aufnehmen und hoffen dann auch, die Verhandlung endlich abschließen zu können. Zuvor konnten sich beide Parteien nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die letzte Offerte der Borussen - drei Millionen Euro plus Boni - war dem 18-Jährigen zu wenig. Der Vertrag des Nationalspielers endet 2023. Sollten eine Verlängerung scheitern, sind mit Chelsea und Barcelona zwei Schwergewichte hinter Moukoko her.

© imago images Benjamin Pavard Der Franzose will offenbar zum FC Barcelona wechseln. Laut einem Bericht des kicker soll das Umfeld des Verteidigers schon Kontakt mit Barca aufgenommen haben. Auch die Katalanen sollen Interesse haben. Pavard ist wohl beim FC Bayern mit seiner Rolle als Außenverteidiger nicht zufrieden und würde lieber in der Innenverteidigung spielen. Deswegen liebäugelt der 26-Jährige offenbar mit einem Abschied aus München. Allerdings ist Barca eigentlich auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.

© getty Josip Brekalo Was wird aus dem Wolfsburger, der letztmals im September in der Startelf stand und in der Folge meist gar keine Rolle mehr spielte? Einmal wurde er in der aktuellen Vorbereitung eingewechselt und darf den Klub verlassen. Doch wohin? Mit der AC Monza wurde ein Serie-A-Klub als Abnehmer gehandelt, dort scheint jedoch mit Darko Lazovic ein anderer Spieler bevorzugt zu werden. Im Trainingslager fehlt Brekalo, offenbar krankheitsbedingt, wie der kicker berichtet, scheitert ein Wechsel nach Spanien zu Getafe oder San Sebastian an den Gehältern, die dort gezahlt werden können. Drei Millionen Euro wie in Wolfsburg wären es jedenfalls nicht. Auch Brekalos Heimatklub Dinamo Zagreb soll nun in der Verlosung sein, auch dort müsste er sich mit finanziell anderen Rahmenbedingungen abfinden.