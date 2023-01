Transfers, News und Gerüchte am 11. Januar: Zu teuer? Bayern verabschiedet sich wohl von Transfer

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 11. Januar.

© getty Malo Gusto Der 19 Jahre alte Außenverteidiger von Olympique Lyon war zuletzt mit einem Transfer zu den Bayern in Verbindung gebracht worden, dort ist man auf der Suche nach einem Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard. Laut Sport Bild ist Malo Gusto (Vertrag bis 2024) aber von der Bayern-Liste gestrichen worden. Denn dieser würde 20 bis 30 Millionen Euro kosten, das sei den Bayern zu teuer, zumal auch noch ein Ersatzmann für Manuel Neuer hermuss.

© getty Axel Disasi Der 24-Jährige von der AS Monaco wurde ebenfalls mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, ist laut Sport Bild an der Säbener Straße aber kein Thema. Bei den Bayern suche man zwar nach einem Ersatzmann für Pavard, erste Prio habe aber die Torhütersituation.

© getty Yann Sommer Yann Sommer hat sich im Poker um einen möglichen Wechsel von Borussia Mönchengladbach öffentlich bislang zurückgehalten. Andreas Böni, stellvertretender Chefredakteur der Blick-Gruppe, will aber wissen, wie es im 34-Jährigen aussieht: Es wäre für den Keeper ein "Hammerschlag", ließe man ihn nicht zu Bayern wechseln. Und weiter: "Für Yann Sommer wäre es psychisch unglaublich hart, das zu verarbeiten, wenn man ihm diesen Wunsch verwehren würde." Der Torwart sehe den möglichen Wechsel als unglaubliche Chance an, mindestens sechs Monate im Bayern-Tor zu stehen und um Titel mitzuspielen.

© getty Niclas Füllkrug Könnte der Stürmer Werder Bremen verlassen? "Ich gehe fest davon aus, dass Niclas Füllkrug bei uns bleiben wird. Aber es ist doch schön, wenn Spieler von uns gut spielen, andere Vereine dann vielleicht genauer auf sie schauen. Das bringt der Markt mit sich", sagte Werder-Boss Frank Baumann bei der Sport Bild. Füllkrug fühle sich bei Werder wohl und solle den Klub zum Klassenerhalt schießen. "Und wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen in diesem Winter keine Transfererlöse erzielen." Zur neuen Saison sollen dann Gespräche mit Füllkrugs Beratern erfolgen, so Baumann: "Wenn von seiner Seite der Wunsch kommt, zu einem anderen Verein wechseln zu wollen, dann setzen wir uns zusammen."

© imago images Marco Bensebaini Bei Borussia Dortmund arbeitet man laut Sport Bild bereits an den Transfers im kommenden Sommer. Priorität sollen dabei die Außenverteidiger-Positionen haben. Dabei soll sich der BVB bereits in "zielführenden Gesprächen" mit Gladbachs Bensebaini befinden. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft aus.

© getty Marco Reus Die Zukunft von Marco Reus ist wohl völlig offen. Auch ein Abschied des Mittelfeldstars vom BVB im Sommer scheint möglich. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach sollen zwar beide Seiten mit der generellen Absicht, Reus' im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen in die anstehenden Verhandlungen gehen. Doch der Poker ist längst nicht entschieden. Denn die Dortmunder Bosse sollen intern noch keine finale Entscheidung getroffen haben, ob sie den Kapitän auch wirklich über den Sommer hinaus halten wollen. Reus selbst beschäftige sich ebenfalls mit anderen Optionen. Weitere Infos gibt es hier.

© getty Youssoufa Moukoko Newcastle United will bei der Verpflichtung von Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko offenbar Nägel mit Köpfen machen. Dafür bieten die Magpies dem 18 Jahre alten Stürmer offenbar ein unglaubliches Handgeld. Wie Sport1 berichtet, bietet der neureiche Scheich-Klub, der in der Premier League aktuell bis auf Rang drei vorgestoßen ist, Moukoko über 30 Millionen Euro Handgeld für einen Wechsel. Auch in Sachen Gehalt soll das Angebot von neun Millionen Euro jährlich die Offerte des BVB (drei Millionen Euro plus Prämien) deutlich in den Schatten stellen. Moukokos Vertrag läuft im Sommer aus. Der Dortmunder Sportchef Sebastian Kehl hatte zuletzt von einer "zeitnahen Entscheidung" über Moukokos Zukunft gesprochen. Der soll weiterhin beim BVB bleiben wollen, die Schwarz-Gelben bieten laut Sport1 aber ein Handgeld von "nur" zehn Millionen Euro.

© getty Tim Walter nimmt mit dem HSV einen neuen Anlauf für den Bundesliga-Aufstieg. Tim Walter Der Hamburger SV hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer verlängert. Das gaben die Hanseaten heute bekannt. Walters auslaufender Vertrag wurde um ein Jahr verlängert, auch sein Trainerteam bleibt weiter in Hamburg. Mehr Infos findet Ihr hier.

© getty Max Kruse Max Kruse wäre nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg wohl fast eine Option bei Schalke 04 gewesen. Das berichtet die Bild. Demnach soll Kruses Management Kontakt zu den Königsblauen aufgenommen haben. Trainer Thomas Reis soll aber gegen Kruse votiert haben. Kruse selbst will weiter auf hohem Niveau spielen. Die MLS steht weiter im Raum, auch die türkische Liga und Feyenoord Rotterdam.

© Getty MANU KONE: Auch an einem weiteren BL-Juwel gibt es laut L’Équipe Interesse aus dem Ausland. Bei Newcastle genieße die Verpflichtung des Gladbachers oberste Priorität, die Fohlen seien informiert. Für 35 Mio. soll dieser jedoch nicht abgegeben werden. Malu Koné Der Gladbacher soll laut Sport Bild auf dem Zettel des neuen Leipzig-Machers Max Eberl stehen. Der hatte Koné zu seinen Gladbacher Zeiten aus Toulouse geholt. Koné könnte die Nachfolge von Konrad Laimer antreten, der womöglich zu den Bayern wechselt. Allerdings soll es hochkarätige Konkurrenz wie den FC Chelsea geben.

© getty Steven Gerrard Liverpool-Legende Steven Gerrard ist offenbar ein Kandidat für das Amt des Nationaltrainers in Polen. Wie die polnische Publikation Meczyki berichtet, habe der Verband Kontakt zum 42-Jähigen aufgenommen, der das Angebot derzeit prüfe. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar hatten sich die Verantwortlichen im polnischen Verband von Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz getrennt. Zuvor hatte sich Starstürmer Robert Lewandowski kritisch geäußert, das Verhältnis soll angespannt gewesen sein. Gerrard seinerseits ist seit seiner Entlassung bei Aston Villa im vergangenen Oktober ohne Job.

© imago images WOUT WEGHORST: Nach einem halben Jahr beim FC Burnley zieht der Ex-Wolfsburger weiter. Auf Leihbasis spielt der Niederländer in der kommenden Saison für den türkischen Topklub Besiktas. Dort trifft er auf Ex-Wölfe-Coach Valerien Ismael. Wout Weghorst Manchester United steht unmittelbar vor der Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers Wout Weghorst vom FC Burnley. Nach den Gerüchten um ein Interesse der Red Devils an dem Niederländer schreibt Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich die Klubs mündlich auf einen Transfer Weghorsts im Januar verständigt hätten. ManUnited ist auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff, seitdem Cristiano Ronaldo den Klub vor wenigen Wochen verlassen hat. Mehrere Kandidaten wurden seitdem gehandelt, unter anderem Milan-Star Olivier Giroud. Das Rennen macht aber nun offensichtlich Weghorst.