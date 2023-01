Transfers, News und Gerüchte: Pavard-Ersatz gefunden? Bayern erkundigt sich wohl seit Wochen

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 6. Januar.

In Dortmund spielt Schulz hingegen keine Rolle mehr, obwohl er mit ins Trainingslager fliegen darf. Der Vertrag des 29-Jährigen endet 2024 und die Borussen wollen die fünf Millionen Euro an Jahresgehalt gerne einsparen. Zumindest einen Teil, denn die Schwarz-Gelben würden als Entgegenkommen Teile des Gehalts übernehmen.

Mit Jude Bellingham wird der BVB hingegen wohl einen Star verlieren. Als möglichen Ersatz hat man wohl das Talent von Aston Villa ausgemacht. Laut dem englischen Sportnetzwerk TEAMtalk ist man in Dortmund an dem 19-Jährigen interessiert. Einfach wird eine Verpflichtung allerdings nicht. Der Lions-Trainer Steven Gerrard gilt als großer Fan des zentralen Mittelfeldspielers. Außerdem hat wohl auch Juventus die Fühler nach Iroegbunam ausgestreckt.

Damit will man sich in der spanischen Hauptstadt bei ausbleibendem Erfolg absichern. Dem Vernehmen nach will Real den Deal noch im Winter fix machen, damit kein anderer Verein dazwischenfunken kann. Schließlich sollen mit dem FC Liverpool und Manchester City noch weitere Hochkaräter heiß auf den Engländer sein.

Demnach will Madrid auch im Falle einer Bellingham-Verpflichtung strikt an seinem Gehaltsniveau, das besagt, das kein Spieler mehr als zwölf Millionen Euro pro Saison verdient, festhalten. Zudem müsste der 19-Jährige dafür festgelegte Individual- und Teamziele erreichen.

Der Niederländer konnte sich seit seinem Wechsel vom FC Groningen nach Berlin nie so richtig bei der alten Dame durchsetzen. Nach 35 Einsätzen für die Hertha soll es dann wohl in Italien klappen.

Die Hertha hat bekanntgegeben, dass der Rechtsverteidiger vor einem Wechsel zu Hellas Verona in die Serie A steht. Der 24-Jährige wird demnach noch einen Medizincheck absolvieren und an die Italiener verliehen.

Der FC Southampton hat bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar vor, bei der Konkurrenz zu wildern. The Athletic berichtet, dass die Saints Keane gerne vom FC Everton ausleihen würden. Gespräche haben demnach aber noch nicht stattgefunden, Everton würde wohl auch nur ungern an einen direkten Konkurrenten verleihen. Ein Verkauf wäre allerdings für die Toffees denkbar.

© getty

Odysseas Vlachodimos

Der FC Bayern München ist ja auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Mit Vlachodimos ist wohl ein Kandidat vom Tisch. Der Torwart denkt nicht an einen Abschied bei Benfica Lissabon. Auf entsprechende Nachfrage der tz wiegelte er ab. "Der FC Bayern ist ein Riesen-Klub. Wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird, ehrt das einen und spiegelt so ein bisschen meine Leistungen in den vergangenen Jahren wider. Das ist aber alles Spekulation. Ich befasse mich nicht damit und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt", so Vlachodimos.

Wahrscheinlicher ist wohl eine Verlängerung bei den Portugiesen. "Wir sind in Gesprächen, ja. Alles andere wird sich zeigen", so der griechische Nationalspieler. Sein Arbeitspapier endet 2024. "Ich fühle mich wohl im Verein. Und trotzdem ist das noch weit weg. Fußball ist ein Tagesgeschäft, man weiß oft nicht, was morgen ist", erklärte Vlachodimos.