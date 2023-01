Transfers: Gladbach hat Thuram-Ersatz im Visier - wildes BVB-Gerücht

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 5. Januar.

Sport1 hat nun weitere Infos zum Angreifer: So würde die Eintracht selbst bei einem Angebot über 60 Millionen Euro nicht schwach werden - verständlich, angesichts des Vertrags, der bis 2027 läuft und keine Ausstiegsklausel enthält. Außerdem soll Kolo Muani in Frankfurt sehr zufrieden sein und bis mindestens 2024 bleiben wollen.

"Wir werden Kolo Muani nicht verkaufen", hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche beim Trainingsauftakt am Dienstag betont , Manchester United soll Interesse haben - und auch die Bayern.

Ein Abgang soll aber frühestens im Sommer erfolgen. Weder Spieler noch Klub haben demnach Interesse an einem Winter-Transfer. Neben den Katalanen haben auch mehrere englische Klubs, Juventus Turin und vor allem der AC Mailand den 23-Jährigen auf dem Zettel.

Nach Informationen von Sport1 hat der FC Barcelona ein gesteigertes Interesse am Defensivmann von Eintracht Frankfurt. Seinen auslaufenden Vertrag möchte N'Dicka laut der Frankfurter Rundschau in jedem Fall nicht verlängern. Den Verantwortlichen hat er diesbezüglich bereits eine Absage erteilt.

Bei der abgelaufenen WM in Katar war Giroud Stammspieler im französischen Aufgebot. In sechs von sieben Spielen stand er auf dem Platz. Dabei erzielte er vier Treffer.

Der FC Chelsea soll mit einem Angebot für stolze 127 Millionen Euro für Argentiniens WM-Held Enzo Fernández gescheitert sein. Demnach wollten die Blues den 21-Jährigen zum Rekordtransfer der Premier League machen, aber Benfica Lissabon hat laut The Sun abgelehnt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Blind vorerst einen Vertrag bis zum Sommer unterschreiben, mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Der Medizincheck soll noch am Donnerstag über die Bühne gehen.

Der FC Bayern München steht wohl vor einer großen Transferüberraschung. Der vereinslose Daley Blind schließt sich offenbar den Münchnern an. Das berichtet der Telegraaf .

Choupo-Motings Vertrag läuft im Sommer aus, er darf seit dem 1. Januar also theoretisch auch schon mit anderen Klubs verhandeln.

Verlängert Eric Maxim Choupo-Moting demnächst seinen Vertrag beim FC Bayern München? Wie Sky berichtet, haben sich die Berater des Stürmers am Mittwoch mit den Bayern zu einer ersten Verhandlungsrunde getroffen. Dabei sollen sich Hasan Salihamidzic und der technische Direktor Marco Neppe mit Choupo-Motings Vater Just Moting und Berater Roger Wittmann zum Mittagessen getroffen haben.

Der Stürmer (6 Tore und 6 Vorlagen in der laufenden Saison) soll mehrere Anfragen vorliegen haben, auch der Bundesliga und dem Ausland. BMG-Sportdirektor Roland Virkus soll ihn bereits persönlich beobachtet haben.

Borussia Mönchengladbach soll nach Informationen der Bild am 25 Jahre alten Polen von Fortuna Düsseldorf dran sein. Kownacki könnte bei den Fohlen Marcus Thuram ersetzen - und sogar ablösefrei kommen: Er soll der Fortuna bereits mitgeteilt haben, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Ein extrem wildes Gerücht aus Spanien: Wie halb Europa soll auch Real Madrid an BVB-Star Jude Bellingham interessiert sein. Um den Dortmundern einen Transfer schmackhaft zu machen, bieten die Königlichen Dortmund eine Ablöse von 100 Millionen Euro an - und Offensivspieler Eden Hazard. Der Belgier wäre damit mit seinem Bruder Thorgan in Dortmund vereint. Das berichtet SER Deportivos.

Es ist aber kaum vorstellbar, dass es wirklich zu diesem Tauschgeschäft kommt. Mit 31 hat Eden Hazard seine besten Tage längst hinter sich, zudem dürfte sein fürstliches Gehalt ein großes Problem für den BVB darstellen.