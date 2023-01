Transfers, News und Gerüchte: Max Eberl mit deutlicher Aussage zu Christopher Nkunku

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 16. Januar.

Depay hat in Barças Offensive keinen Stammplatz und gilt auch wegen seines im Sommer auslaufenden Vertrags als Verkaufskandidat. Vor wenigen Tagen hatte die Sport berichtet, Barcelonas Verantwortliche verhandelten mit Atlético Madrid wegen eines möglichen Tauschs zwischen dem 28 Jahre alten Niederländer und Yannick Carrasco. Trainer Xavi hatte vor der Supercopa gegen Real Madrid (3:1) betont, sollten im Januar Spieler abgegeben werden, werde es Ersatz geben.

Zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand soll sich ein spektakuläres Tauschgeschäft anbahnen. Wie der Journalist Gerard Romero auf dem Twitch-Kanal seines Portals Jijantes FC berichtete, stehen die Vereine kurz davor, die Angreifer Depay und Joaquín Correa zu tauschen. Der Deal hänge allein noch an der Zustimmung Depays, so Romero.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Youssoufa Moukoko ein Ultimatum gesetzt. "Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt", sagte Kehl im Interview mit dem kicker : "Youssoufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen - oder die Wege werden sich trennen." Bis zum Bundesliga-Neustart am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg erwartet Kehl eine Entscheidung.

13,5 Millionen Euro haben die Spurs demnach für den Offensivspieler geboten und sich seitdem auch in den Verhandlungen nicht mehr großartig bewegt.

Der Belgier darf Brighton and Hove Albion verlassen, wenn die Offerte den Seagulls passt. Tottenham Hotspur gilt als großer Interessent, doch das jüngste Angebot soll nach Angaben von The Athletic zu niedrig gewesen sein.

© getty

Callum Hudson-Odoi

Wie geht es mit dem 22-Jährigen, derzeit vom FC Chelsea an Bayer Leverkusen verliehen, weiter? Wie The Athletic berichtet, will Hudson-Odoi erst nach der Spielzeit eine Entscheidung fällen.

Der Engländer hat bei den Blues noch einen Vertrag bis 2024. Möglich also, dass Chelsea auch aufgrund der aktuellen Transferoffensive die Tür für einen festen Abgang öffnet - oder mit Hudson-Odoi verlängert, um ihn ein weiteres Mal auszuleihen.