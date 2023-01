Transfers, News und Gerüchte: Bayern-Schreck vor Wechsel nach England - BVB-Interesse an diesem Teenie?

Das Transferfenster der europäischen Ligen ist geöffnet: Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 15. Januar 2023.

Arsenal hat das Transfer-Rennen um Donezks 100-Millionen-Mann Mykhaylo Mudryk in letzter Minute verloren und sucht weiterhin einen Spieler für Rechtsaußen. In 15 Einsätzen traf der 26-Jährige für den FC Barcelona erst zweimal, Ousmane Dembélé hat die Nase um den Stammplatz vorn.

© imago images Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma

Der Stürmer von Villarreal, den der FC Bayern vom letztjährigen Champions-League-Viertelfinale noch in böser Erinnerung haben wird und der bei seinem Wechsel von Bournemouth in 2021 23,5 Millionen Euro gekostet hatte, befindet sich laut The Athletic aktuell wieder in England. Der Niederländer soll Gespräche mit verschiedenen Premier-League-Klubs über eine Leihe führen. Unter anderem soll das abstiegsbedrohte West Ham United interessiert sein.