Transfers, News und Gerüchte: City verleiht Talent weiter - Füllkrug-Zukunft wohl geklärt

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 14. Januar.

Der mit zehn Treffern erfolgreichste Torjäger der Bundesliga fand sich zuletzt immer wieder in hartnäckigen Wechselgerüchten wieder. Befeuert wurde dies durch seinen Beraterwechsel von Gunther Neuhaus zur Agentur Roof, der auch die Bayern-Profis Sadio Mane und Serge Gnabry angehören.

Werder Bremen rechnet mit einem Verbleib des Stürmers. "Wir gehen fest davon aus, dass Niclas in der Rückrunde bei uns ist", stellte Werder-Boss Clemens Fritz in der Kreiszeitung klar. Die WM-Entdeckung sehe das genauso, daher plane man mit ihm.

Pep Guardiola schätzt den 10-Millionen-Neuzugang von 2021. "Wir wissen um sein Talent, sonst hätten wir ihn nicht verpflichtet", erklärte Pep bei einer Pressekonferenz nach den ersten Übungen mit Kayky. Sein Vertrag bei den Cityzens läuft noch bis 2026, allerdings konnte er bislang weder bei City noch in Portugal für Eindruck sorgen.

Manchester City hat einen neuen Leih-Klub für den Außenstürmer gefunden. Der Brasilianer muss Pacos Ferreira in Portugal nun vorzeitig verlassen und in die Heimat zum EC Bahia wechseln. Die Leihe dort läuft bis Ende Dezember. Genügend Zeit für den 19-Jährigen, Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln.

Sorgt Bruno Labbadia für ein Wiedersehen in Stuttgart? L'Équipe will zumindest erfahren haben, dass sich die Schwaben mit dem 32-Jährigen einig sind. Demnach winke Guilavogui ein Vertrag bis 2025. Ein Grund dafür soll eben Labbadia sein. Der VfB-Coach bemüht sich seit seiner Ankunft um den defensiven Mittelfeldspieler. Guilavogui spielt seit 2014 fast durchgängig beim VfL Wolfsburg und eben auch unter Labbadia.

"Der FC Augsburg ist eine große Chance für mich. Ich bin durch die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA sicher, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Daher freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte nun die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und mich ins Team integrieren", erklärt Colina.

Medic lief in der aktuellen Saison 13-mal für die Hamburger auf (drei Tore) und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. "Mein Fokus liegt auf allem, was auf dem Platz geschieht. Den Rest klären mein Manager und der Verein. Ich bin nur hier, um St. Pauli zu helfen", erklärte er bezüglich seiner Zukunftsplanung.

Das bedeutet, die Leihe beim FC Basel wird vorzeitig abgebrochen und Katterbach soll stattdessen an den HSV ausgeliehen werden. Das Kölner Eigengewächs soll demnach bereits am Samstag ins Training der Hamburger einsteigen.

© getty

DANIEL GORDON

Karriereende für den Verteidiger vom Karlsruher SC. "Nach dieser Saison ist Schluss. Die Knochen machen nicht mehr so mit wie früher", erklärte der Routinier die Entscheidung den Badischen Neuesten Nachrichten zwei Tage vor seinem 38. Geburtstag.

Bis auf eine Saison spielte Gordon seit 2012 beim KSC. In dieser Saison kommt er auf sechs Einsätze. Sein Vertrag läuft im Juni aus. Doch dem Fußball will Gordon erhalten bleiben: Danach soll es in den Trainerbereich gehen.