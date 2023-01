Transfers, News und Gerüchte - Wildes Torwart-Gerücht um Bayern - Nkunku-Wechsel seit Sommer fix?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 13. Januar.

© getty Christopher Nkunku Der Wechsel des Stürmers zum FC Chelsea soll wohl schon seit dem Sommer feststehen. Die Leipziger Volkszeitung berichtete, dass der Franzose sich im Juni bei seiner Vertragsverlängerung bei RB bis 2026 eine Klausel einbauen ließ, mit der er 2023 für 65 Millionen Euro Ablöse nach London wechseln kann. Auf dem Feld kann der Torgarant den Leipzigern momentan nicht helfen. Wegen einer Knieverletzung verweilt der Star in Paris und wird laut Trainer Marco Rose erst Mitte Februar zurückerwartet. Der 25-Jährige soll die kriselnden Blues ab nächster Saison unterstützen. Medienberichten zufolge wird er dort bis 2028 unterschreiben. Allerdings fehlt noch eine offizielle Bestätigung.

© getty Oscar Gloukh Die Gerüchte um das israelische Talent und den BVB reißen nicht ab. Nun hat die israelische Nachrichtenagentur One Borussia Dortmund zum Kreis der Interessenten für den 18-Jährigen gezählt. Das Mittelfeld-Juwel hat aber wohl auch andere Klubs auf den Plan gerufen. So sollen laut dem Bericht der FC Barcelona, Ajax Amsterdam, Tottenham, Benfica Lissabon und die AS Monaco hinter Gloukh her sein. Schon im vergangenen Herbst war der 18-Jährige vom schottischen Daily Record mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht worden. Kann sich der BVB gegen die starke Konkurrenz durchsetzen?

© getty Youssoufa Moukoko Der Poker um den Angreifer könnte wohl bald beendet sein. Laut Informationen von Sky haben sich beide Parteien im Trainingslager in Marbella angenähert. Eine Verlängerung ist nach langem Hin und Her nun offenbar wahrscheinlich. Der 18-Jährige soll einen Vertrag über vier Jahre vorliegen haben und dabei drei Millionen Euro Grundgehalt erhalten. Durch Boni könnte die Summe allerdings auf fünf Millionen Euro ansteigen. Alleine für die Unterschrift soll der Nationalspieler offenbar zehn Millionen Euro erhalten. Es fehlen wohl nur noch die Details.

© getty Diogo Costa Der portugiesische Nationalkeeper ist offenbar ein Kandidat beim FC Bayern. Laut seinem Landsmann und Transferexperten Bruno Andrade soll der 23-Jährige eine Austiegsklausel über 75 Millionen Euro beim FC Porto besitzen. Sein Vertrag endet erst 2027. Laut Andrade wäre eine Verpflichtung auch im Sommer ein Thema, aufgrund der hohen Ablöse allerdings eher unwahrscheinlich. Manchester United soll ebenfalls Interesse haben.

© getty Marco Reus Der Kapitän des BVB ist anscheinend über seine Vertragssituation "verärgert". Grund soll laut Sport1 der auslaufende Vertrag des 33-Jährigen sein. Bisher gab es wohl keine Gespräche über eine Verlängerung. Deswegen soll es nun "hinter den Kulissen gewaltig brodeln". Die ganze News findet Ihr hier.

© getty Jérome Roussillon Am Donnerstagabend gab der FC Union Berlin die Verpflichtung des Linksverteidigers bekannt. Die Zukunft des 30-Jährigen beim VfL Wolfsburg lag schon länger in der Schwebe. Allerdings kommt der Wechsel zu den Eisernen durchaus überraschend. Die Konditionen sind derzeit noch unbekannt, Union spricht lediglich von einem festen Wechsel, laut Bild unterschreibt er "mindestens bis 2025". Manager Oliver Ruhnert sagt: "Mit Jerome bekommen wir nicht nur weitere Breite in den Kader, sondern gleichzeitig Breite mit hoher Qualität. In einer Rückrunde mit erneut sehr vielen Spielen auf nationaler und internationaler Bühne ist diese hohe Qualität in der Breite essenziell. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir Jérôme bereits im Winter verpflichten konnten."

© getty Florent Mollet Der FC Schalke und der Mittelfeldspieler gehen wohl getrennte Wege. Medienberichten zufolge soll der FC Nantes an dem Franzosen interessiert sein und bereits ein Angebot vorgelegt haben. Die Chancen für eine Verpflichtung sollen offenbar gut stehen. Laut Bild sind sich Mollet und der französische Klub bereits einig. Allerdings sollen die Königsblauen noch eine Million Euro für Mollet verlangen. Ein Deal wird es wohl schon nächste Woche geben.

© getty Andreas Hanche-Olsen Der norwegische Nationalspieler schließt sich dem FSV Mainz 05 an. Der Innenverteidiger kommt von KAA Gent und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. Trainer Bo Svensson ist begeistert vom Neuzugang: Er ist [...] im besten Fußballeralter, physisch stark und schnell - ein Innenverteidiger, der sich absolut über die Verteidigung des Tors definiert. Zudem ist Andreas ein echter Leader-Typ, der schon im jungen Alter in Norwegen die Rolle des Kapitäns übernommen hat und eine Top-Mentalität mitbringt. Er passt vom Profil sowohl sportlich als auch in der Persönlichkeit hervorragend in unser Team.

© getty Santiago Ascacíbar Der Argentinier von Hertha steht vor einer Rückkehr in die Heimat. "Wir wussten, dass er sich nicht so glücklich fühlt dort und unheimlich Heimweh nach Argentinien hat. Das hat private Gründe. Da sind wir in den letzten Schritten, dass er zu Estudiantes bis zum Sommer ausgeliehen wird", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic am Donnerstagabend im Trainingslager der Berliner in Florida. Der 25-Jährige ist seit 2020 bei der alten Dame und wurde im Sommer an US Cremonese in die Serie A ausgeliehen.

© getty Stefan Lainer Der Österreicher steht wohl beim FC Turin auf dem Zettel. Laut dem Transferexperten Gianluca Di Marzio hat der italienische Klub bereits bei Borussia Mönchengladbach angefragt. Demnach suchen die Italiener kurzfristig Ersatz für Valentino Lazaro. Der Landsmann von Lainer fällt mit einem Innenbandriss im rechten Knie für rund drei Monate aus. Lainer hat bei den Fohlen noch einen Vertrag bis 2024, spielt unter Trainer Daniel Farke aber keine große Rolle. Der 30-Jährige kommt nur auf 27 Minuten Einsatzzeit.

© getty Maximilian Mittelstädt Werder Bremen ist offenbar hinter dem Herthaner her. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der ehemalige Berliner Niklas Stark ist diesen Schritt bereits im letzten Sommer gegangen und würde sich über seinen ehemaligen Weggefährten freuen. Er sei "ein guter Typ und würde gut in unser System passen", lobte er Mittelstädt. Bei einem Transfer müsste der 25-Jährige aber wohl finanzielle Abstriche machen. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Hanseaten die 1,8 Millionen Euro, dass Mittelstädt an Jahresgehalt aus Berlin gewohnt ist, aufbringen können.