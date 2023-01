Transfers, News und Gerüchte: Zwei Neuzugänge für den FC Barcelona?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 17. Januar.

© getty Yannick Carrasco & Marcelo Brozovic Der FC Barcelona möchte trotz immenser Ausgaben im vergangenen Sommer sowie einer straffen Begrenzung der Gehaltsobergrenze in der heimischen LaLiga seinen Kader weiter aufbessern. Nach Informationen der Mundo Deportivo streben die Katalanen zwei Tauschgeschäft an. Zu einem möchte man Memphis Depay zu Atlético Madrid abgeben, im Gegenzug soll der etwas flexiblere Yannick Carrasco ins Camp Nou wechseln. Darüber hinaus wurde Barcelona dem Bericht zufolge Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic von Inter Mailand angeboten, wobei der Serie-A-Klub dafür gerne Franck Kessié unter Vertrag nehmen möchte. Kessié kommt bei Barça überhaupt nicht zum Zug, absolvierte lediglich acht Kurzeinsätze in LaLiga.

© getty Dusan Vlahovic Am Stürmer von Juventus Turin sollen gleich mehrere Topklubs Interesse signalisieren. Nach Informationen von Calciomercato.com haben der FC Arsenal und der FC Chelsea ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen. Darüber hinaus wurde auch der FC Bayern zuletzt immer wieder mit einem Transfer des Serben in Verbindung gebracht. Vlahovic wechselte erst im vergangenen Winter für über 80 Millionen Euro aus Florenz zu Juventus. Bei der Alten Dame erzielte er in dieser Saison in 17 Spielen acht Tore, drei weitere Treffer bereitete sie vor.

© getty Malo Gusto Newcastle United ist wohl am Rechtsverteidiger von Olympique Lyon interessiert. Das berichtet Foot Mercato. Demnach wollen die Engländer den 19-Jährigen, an dem auch der FC Bayern dran sein soll, am liebsten schon in diesem Monat holen. Lyon hingegen lehnt dem Bericht zufolge einen Winter-Wechsel kategorisch ab und will im Sommer mindestens 30 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen kassieren.

© getty Declan Rice Der Mittelfeldspieler steht schon länger bei diversen Premier-League-Klubs auf dem Zettel, nun schaltet sich der nächste Hochkaräter offenbar in den Poker ein. Wie die englische Tageszeitung The Times berichtet, hat der FC Arsenal ein Auge auf Rice geworfen. Neben den Gunners gelten auch Manchester United und der FC Chelsea als Interessenten. Arsenal ist dem Bericht zufolge zuversichtlich, dass es im direkten Vergleich mit Chelsea beim Werben um Rice mit der starken aktuellen Saison punkten kann. Während die Gunners die Tabelle der Premier League mit acht Punkten anführen, tun sich die Blues als Zehnter sehr schwer.

© getty Katharina Naschenweng Der FC Bayern verpflichtet die Abwehrspielerin von der TSG Hoffenheim. Das teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Homepage mit. Bei den Münchnern unterschreibt Naschenweng einen Vertrag über drei Jahre. "Dass Bayern ein großer Verein ist, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass das Interesse da ist und dass man mit mir arbeiten will. Das hat mich einfach überzeugt. Ich freue mich auf die Möglichkeit, beim FC Bayern zu spielen", wird die 25-jährige Österreicherin bei ihrer Vorstellung zitiert.

© getty Michael Frey Nach der Verletzung von Sebastian Polter sucht der FC Schalke 04 händeringend nach einem neuen Stürmer. Nach Informationen von Sky Sport sind die Königsblauen bei Royal Antwerpen fündig geworden - der Schweizer Angreifer Michael Frey soll ausgeliehen werden. In der laufenden Saison erzielte Frey neun Tore in 23 Spielen, bei den Belgiern kommt der Stürmer aber meist nur als Joker zum Einsatz. Auch deshalb würde er Antwerpen gerne verlassen.

© getty Jens Petter Hauge Der 23-jährige Flügelspieler sollte bei KAA Gent eigentlich Spielzeit sammeln, um sich für weitere Aufgaben bei der Frankfurter Eintracht zu empfehlen. Doch bei den Belgiern kommt Hauge überhaupt nicht zum Zug, nur magere 177 Spielminuten sammelte er in der Jupiler Pro League. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll deshalb auch über einen Abbruch der Leihe diskutiert werden. Demnach arbeiten beide Vereine an einer einvernehmlichen Lösung. Laut Viaplay könnte sogar der FC Schalke 04 als neuer Abnehmer für den Norweger einschreiten. Die Königsblauen haben ohnehin noch Bedarf in der Offensive.

© getty Anthony Jung Beim SV Werder Bremen ist der Linksverteidiger in dieser Spielzeit gesetzt. 17 Pflichtspiele absolvierte er für die Norddeutschen insgesamt, dabei bereitete er zwei Tore vor und erzielte zwei Treffer sogar selbst. Eine Vertragsverlängerung stand im Herbst schon bevor, nun stocken aber die Gespräche. "Wir sind weiter in Gesprächen", sagte SVW-Profifußball-Leiter Clemens Fritz gegenüber der Bild-Zeitung. Offenbar stockt es dabei an der Laufzeit des neuen Arbeitspapiers. Werder bietet laut Bild lediglich einen Einjahresvertrag an, Jung würde aber gerne länger bleiben.

© getty Moussa Diaby Da der FC Arsenal das Tauziehen um Mykhaylo Mudryk gegen den FC Chelsea verloren hat, muss eine Alternative her. Zuletzt wurde Raphinha vom FC Barcelona gehandelt. Der Knackpunkt: Die Katalanen wollen wohl 100 Millionen Euro für den Brasilianer. Deshalb sollen die Gunners nun ihre Fühler nach dem Außenstürmer von Bayer Leverkusen ausgestreckt haben. Das berichtet Sky. Der 23-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2025, die Ablöse würde dementsprechend auch nicht günstig ausfallen.

© getty Oscar Fraulo In der Bundesliga kam der 19-Jährige für Borussia Mönchengladbach noch überhaupt nicht zum Einsatz. Ein Leihgeschäft oder gar einen Verkauf strebt man bei den Fohlen dennoch nicht an, stattdessen will man dem Dänen mehr Zeit geben. "Für einen jungen Spieler ist es ein großer Schritt, in die Bundesliga zu kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass junge Spieler, gerade wenn sie aus einem anderen Land und mit anderer Herkunft zu uns kommen, sich erst einmal einleben", sagte Sport-Direktor Roland Virkus gegenüber dem dänischen Portal bold.dk.