Transfers: Real Madrid und die Komplikationen bei Erling Haaland

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 9. Dezember.

© getty

Lionel Messi

Nachdem er im August 2020 in der französischen Hauptstadt anheuerte, läuft Lionel Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain bald auch schon wieder aus. Wird das bis zum 30. Juni 2023 gültige Arbeitspapier verlängert? "Wir haben vereinbart, nach der WM darüber zu sprechen, aber beide Seiten sind sehr zufrieden", teilte Präsident Nasser Al-Khelaifi bei Sky UK mit. Der 35 Jahre alte Argentinier sei "sehr glücklich bei PSG, das sieht man bei der Nationalmannschaft - er hat in dieser Saison fantastisch für uns gespielt", so der Funktionär. Messi wird immer wieder auch mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.