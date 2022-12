Transfers: Bundesliga-Star vor Wechsel in die Serie A?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 8. Dezember.

© getty Ritsu Doan Der Japaner vom SC Freiburg hat bei der Weltmeisterschaft in Katar offenbar großes Interesse geweckt. Das italienische Portal TuttoCalcioMercato24 bringt Ritsu Doan nun mit der AS Rom in Verbindung. Er solle der Roma "mehr Dynamik" verleihen. Angeblich bestehe bereits Kontakt zu Doans Umfeld. Zudem wird spekuliert, der Japaner könnte bereits im Winter nach Italien wechseln. Ob der SC Freiburg seinen Toptransfer aus dem vergangenen Sommer so schnell wieder gehen lässt, darf aber zumindeset bezweifelt werden.

© getty Noah Atubolu & Mark Flekken Der deutsche U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu hat laut dem kicker "längst externes Interesse geweckt", doch der SC Freiburg denke gar nicht daran, ihn gehen zu lassen. Viel mehr spekuliert das Fachmagazin, Atubolu könnte schon ab Sommer 2023 die Nummer eins bei den Breisgauern werden. Sportdirektor Klemens Hartenbach traue es ihm zu: "Er hat für sein Alter eine unglaubliche Ruhe und Fähigkeit, Dinge einzuordnen." Bereits jetzt ist Atubolu die Nummer zwei in Freiburg - und hat dabei Benjamin Uphoff ausgestochen. Uphoff sitzt zwar bei den meisten Profi-Spielen des SCF auf der Bank, doch nur weil Atubolu sich währenddessen bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga Spielpraxis verschafft. Die Einsätze in der zweiten Runde des DFB-Pokals sowie beim sechsten Europa-League-Gruppenspiel gegen Qarabag Agdam bekam Atubolu. Das würde für die jetzige Stammkraft Mark Flekken bedeuten, dass der Sport-Club einem Abgang nicht im Weg stehen würde. Bereits im vergangenen Sommer soll es Interesse von namhaften Klubs gegeben haben. Nach der verpassten Weltmeisterschaft könnte Flekken den nächsten Schritt gehen wollen, um bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland für die Niederlande dabei sein zu können.

© getty Daichi Kamada Bei Borussia Dortmund gibt es einige Gerüchte zu möglichen Transfers. Eines davon: Ein Wechsel von Daichi Kamada zum BVB. Der Japaner ist im Sommer ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu haben. Doch nun soll es Konkurrenz im Werben um den Mittelfeldspieler geben, der bei der SGE in herausragender Form ist: Tottenham Hotspur war bei den Champions-League-Duellen mit den Adlern offenbar beeindruckt von Kamadas Klasse und denkt über eine Verpflichtung nach, berichtet die Bild.

© getty Joao Félix Der junge Stürmer von Atlético Madrid könnte die Spanier im Winter verlassen. Die spanische Marca berichtete Konkret von Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub Aston Villa. "Gründe, auf die ich nicht näher eingehen will, das Verhältnis zwischen ihm und dem Trainer, seine Spielminuten, seine aktuelle Motivation, bringen einen dazu, zu überlegen, ob es eine Option gibt, die gut für den Spieler und gut für den Klub ist. Dann können wir uns das anschauen", hatte MarÍn einen Verkauf bei TVE kurzlich nicht ausgeschlossen. Auch der FC Bayern München wurde zuletzt als Kandidat für einen Félix-Transfer genannt. Zudem gelten Manchester United, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain als Interessenten.

© getty Ellyes Skhiri Der 1. FC Köln möchte seinen Leistungsträger im Winter offenbar nicht abgeben. Lange wurde spekuliert, ob Ellyes Skhiri im Winter wechseln könnte. Da sein Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, wäre das die letzte Möglichkeit, um Geld einzunehmen. Doch wie der kicker berichtet, soll man sich in der Domstadt dafür entschieden haben, ihn nicht zu verkaufen - er ist zu wichtig für das Spiel der Truppe von Steffen Baumgart. Damit dürfte ein ablösefreier Wechsel im Sommer bevorstehen. Skhiris Berater bezeichnete eine Vertragsverlängerung in Köln aus finanziellen Gründen kürzlich als unwahrscheinlich.

© getty Memphis Depay Die AS Rom ist offenbar an Memphis Depay vom FC Barcelona interessiert. Der Niederländer machte in der Hinrunde nur drei Spiele für Barça, weshalb die Roma hofft, ihn verpflichten zu können. Laut der spanischen Sport soll es bereits weiterführende Gespräche geben. Barça-Sportdirektor Jordi Cruyff reagierte darauf nun in einem Interview mit der Mundo Deportivo. Memphis sei ein Spieler, der keine Probleme mache und immer alles gebe, wenn er gefordert sei. Da es aus Financial-Fairplay-Gründen sehr schwer werde, im Januar Spieler zu verpflichten, plane man auch nicht, welche abzugeben. Zudem öffne die Sperre für Robert Lewandowski nach der Winterpause Spielzeit für seine Konkurrenten. "Memphis ist ein Spieler, der uns noch sehr weiterhelfen kann."

© getty Adrien Rabiot Der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot sagte in einem Interview mit dem Express, dass er sehr gerne in die Premier League wechseln würde, wenn sein Vertrag im Sommer 2023 endet. Derzeit ist er noch bei Juventus Turin unter Vertrag. In der Vergangenheit soll es ein Interesse von Manchester United gegeben haben.

© getty Mykhailo Mudryk Der FC Arsenal soll großes Interesse haben, den Flügelstürmer von Shakhtar Donezk unter Vertrag zu nehmen. Doch die Pläne der Londoner könnten nun von einer Verletzung durchkreuzt worden sein. Wie die britische Sun berichtet, könnte Arsenal die Mudryk-Pläne zunächst auf Eis legen, um einen neuen Mittelstürmer zu kaufen. Sommertransfer Gabriel Jesus hat sich schwer verletzt und musste operiert werden - Ausfallzeit: mehrere Monate. Investieren die Gunners ihr Geld in einen Mittelstürmer, könnte es bei Mykhailo Mudryk knapp werden.

© getty Cody Gakpo Der begehrte Angreifer Cody Gakpo soll im Sommer unter anderem bei Manchester United auf dem Zettel gestanden haben. Nun sagte er sich bei der niederländischen NRC, dass er sich einen Wechsel zu den roten Teufeln erhofft hatte. Dann sei ein Angebot von Leeds United gekommen, das habe ich jedoch nicht überzeugt. Sollte Manchester United erneut ein Angebot abgeben, würde er definitiv erneut "darüber nachdenken", so Gakpo. Spannend ist die Personalie Gakpo auch für den FC Arsenal. Der Niederländer zwar ebenfalls Flügelstürmer, könnte - anders als Mudryk - aber auch im Zentrum eingesetzt werden und dort vorübergehend Gabriel Jesus ersetzen. Deshalb soll es laut GOAL nun Interesse an Gakpo geben.

© getty Gabriel Martinelli Der FC Barcelona soll neben Gabriel Martinellis aktuellen Verein Manchester United weitere Konkurrenz im Werben um den Brasilianer erhalten. Wie Calciomercato berichtet, soll die AC Mailand sehr interessiert sein, ein Angebot für den Flügelstürmer abzugeben. Voraussetzung: Die Red Devils würden ihn im Januar überhaupt verkaufen.

© getty Florian Flick Der Sechser des FC Schalke 04 soll sich laut Sky für einen Leihverein entschieden haben - seine Wahl ist wohl auf den 1. FC Nürnberg gefallen. Dort ist Ex-Schalke-Coach Marcus Weinzierl derzeit am Ruder. Das Gespräch mit dem Nürnberg-Trainer soll Florian Flick überzeugt haben. Zunächst galt der 1. FC Kaiserlautern als Favorit auf eine Leihe Flicks.