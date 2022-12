Transfers: Zwei Top-Klubs wohl raus aus Bellingham-Rennen - Update zu Cristiano Ronaldo

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 6. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

© getty

MARCO ASENSIO

Die Bayern haben es bei Real-Angreifer Marco Asensio offenbar mit namhafter Konkurrenz zu tun. Laut dem Mirror soll neben den Münchnern auch der FC Liverpool und Juventus Turin in den Poker um den spanischen Nationalspieler eingestiegen sein. Demnach sondieren die drei Top-Klubs angeblich einen Transfer im Januar.

Dem Vernehmen nach wolle man dann die Gespräche mit dem Spieler aufnehmen, das Asensio-Lager plane demnach mit mehreren Vereinen zu verhandeln. Dies solle allerdings nicht vor dem Ende der Weltmeisterschaft passieren.

Der 26-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit mit den Reds in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Madrilenen läuft 2023 aus, ein Abgang scheint nach aktuellem Stand wahrscheinlich.

Sollte am Asensio-Interesse aus München was dran sein, könnte dieser dort in den ersten Wochen der Rückrunde den verletzten Sadio Mané ersetzen, doch die FCB-Verantwortlichen schlossen zuletzt aus, im Januar-Transferfenster aktiv zu werden.