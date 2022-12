Transfers und Gerüchte: Ilkay Gündogan bleibt wohl bei Manchester City - Ex-Herthaner Matheus Cunha vor Wechsel in die Premier League

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 5. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

Nun scheint sich für das Wintertransferfenster ein Wechsel anzubahnen. Jedenfalls soll laut Bild Lazio Rom ernsthaftes Interesse an Schulz zeigen. Lazio möchte Schulz demnach kostenlos bis Saisonende ausleihen, ist aber bereit, die Hälfte seines Gehalts von kolportierten sechs Millionen Euro zu übernehmen.

Laut kicker würde der FCB Pavards bis 2024 gültigen Vertrag gerne verlängern, ihm dabei aber nicht zusichern, dass der Franzose künftig nur noch in der Innenverteidigung aufläuft. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, werden die Bayern Pavard im kommenden Sommer verkaufen, um ihn ein Jahr später nicht ablösefrei abgeben zu müssen.

Sommers Vertrag läuft am Saisonende aus, die Borussia könnte für den 33-Jährigen also noch gutes Geld bekommen. Bei United soll er Nachfolger von David de Gea, dessen auslaufender Kontakt im kommenden Sommer nicht verlängert werden soll.

© imago images

MATHEUS CUNHA

Der Ex-Herthaner steht laut Cadena Ser vor einem Wechsel von Atletico Madrid zu den Wolverhampton Wanderers. Der 23-Jährige soll eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro kosten.

Beide Klubs stehen angeblich kurz vor einer Einigung, so dass der Transfer noch während der WM abgewickelt werden könnte. 2021 ging der Brasilianer, der auch für RB Leipzig spielte, in die spanische Hauptstadt. Zum Stammspieler hat er es in Madrid aber nie geschafft.