Transfers: Füllkrug-Wechsel "spätestens im Sommer"?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 3. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte. Hier seht Ihr die Transfer-Slidelist vom Freitag!

© getty Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug hat sich bei der WM vor den Augen der ganzen Fußball-Welt in bester Form gezeigt, damit hat er sich auch für größere Klubs als Werder Bremen empfohlen. "Er hat sich großartig entwickelt, er ist ein Stürmer der alten Schule", lobte sein Spielerberater Simon Conning bei Sky Sport: "Wie werden jetzt sehen, wie die Ablösemodalitäten aussehen werden. Ein Wechsel, spätestens im Sommer, ist im Bereichen des Möglichen."

© getty Oliver Bierhoff Das nächste Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier könnte für Oliver Bierhoff wohl folgenschwer sein. Laut Bild erwägt der DFB bereits, den DFL-Aufsichtsratschef und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke mehr einzubinden - wohl effektiv als Ersatz von Bierhoff. Der 54-jährige Bierhoff steht beim DFB noch bis 2024 unter Vertrag, könnte demnach jedoch zumindest teilweise entlastet werden. Denn seine zweite Tätigkeit als Direktor und Geschäftsführer der Akademie soll aktuell nicht in Frage stehen.

© getty Gabriel Jesus & Alex Telles Bittere Nachrichten für Gabriel Jesus, Alex Telles und die gesamte brasilianische Nationalmannschaft. Nach Informationen von SPOX und GOAL fallen beide Spieler für den Rest der WM aus, der erste Bericht kam von Globo. Jesus verletzte sich offenbar am rechten Knie und werde für drei Wochen ausfallen. Telles war der Schmerz und die Frustration direkt bei seiner Auswechslung am Freitag gegen Kamerun (0:1) anzumerken, der Linksverteidiger weinte als er vom Platz ging. Auch er kämpft mit einer Knieverletzung und könnte sogar zu einer Operation gezwungen sein. Brasilien trifft am Montag im Achtelfinale der WM auf Südkorea.

© getty Robert Lewandowski Robert Lewandowski ist erst im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt, doch vielleicht lässt sich aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Das würde den Bericht von "Le Parisien" noch interessanter machen, dass Kylian Mbappe sich im vergangenen Sommer heimlich mit Lewandowski getroffen hat, um ihn davon überzeugen, zu PSG zu kommen. Am Rande der Filmfestspiele in Cannes Ende Mai soll Mbappe Lewy verraten haben, dass er seinen Vertrag in Paris verlängern würde, und dort gerne zusammen mit dem Polen spielen würde. Mbappe hat bereits mehrfach kritisiert, dass er bei PSG als Mittelstürmer aufläuft, obwohl er sich als Flügel wohler fühlt. Mit Lewandowski hätte dieses Problem gelöst werden können, so erhoffte sich Mbappe offenbar.

© getty Fabian Wohlgemuth Der VfB Stuttgart hat seinen neuen Sportdirektor und damit den Nachfolger von Sven Mislintat offiziell vorgestellt. Der 43-jährige Fabian Wohlgemuth unterschreibt einen Vertrag bis 2025, teilte der Klub mit. Die Verpflichtung kommt nur vier Tage nachdem die Entlassung von Mislintat bekannt wurde. Wohlgemuth stieg in den Fußball ein als Trainer und Scout in der Jugend des HSV, anschließend wurde er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim VfL Wolfsburg. Seit Mai 2020 war er als Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07 im Amt. "Er hat zuletzt in Paderborn bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt", lobte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle.

© getty Christopher Nkunku Christopher Nkunku wird schon seit einer Weile mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, nun scheint der Transfer schon final zu sein. Nicolò Schira berichtet, dass die Blues 70 Millionen Euro an RB Leipzig zahlen werden, um Nkunku ab kommendem Juli bis 2028 unter Vertrag zu nehmen.