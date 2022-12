Transfers, News und Gerüchte: Nachfolge von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart wohl geklärt

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 2. Dezember.

Die seltenen Einsätze - nur einmal spielte der Linksverteidiger in der Vorrunde von Beginn an - begründet Netz mit Konkurrent Ramy Bensebaini: Dieser sei in einer "absoluten Topform: Das ist eine knifflige Situation für den Coach. Wenn ich spiele, haue ich mich natürlich voll rein und gebe mein Bestes, um dem Team zu helfen."

"Ein Verkauf ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, ich fühle mich hier grundsätzlich sehr wohl - ich sehe auch meine sportliche Zukunft in Gladbach." Gegenüber der Bild erklärte der Gladbach-Youngster, dass er trotz überschaubarer Spielzeit nicht an einen dauerhaften Abschied denke. "Für mich geht es letztlich darum, wie ich zu mehr Einsatzzeit kommen kann. Darüber werde ich mich mit dem Verein austauschen. Da wird man verschiedene Optionen besprechen und sehen, welche die beste ist."

© imago

OLIVER BATISTA MEIER

Das ehemals große Bayern-Talent könnte seinen aktuellen Klub Dynamo Dresden noch im Winter verlassen. "Oli ist ein sehr großes Talent. Aber er muss mal schauen, dass er aus dem Talentstatus herauskommt und sich durchsetzt", sagte sein Trainer Markus Anfang der Bild. "Wenn er in den Spielen mal reinkam, war das grundsätzlich in Ordnung. Aber nach den Trainingseinheiten haben wir uns oft anders entschieden, weil andere auf seiner Position eben mehr Leistung gebracht haben."

So kommt es, dass Batista Meier bisher nur auf vier Kurzeinsätze in der Drittligasaison kam (40 Minuten gesamt). Anfang des Jahres kam der 21-Jährige aus München, trotz Vertrag bis 2025 könnte die Zeit in Sachsen bereits enden. "Wenn er das so sieht, dann kann er auf uns zukommen. Wir haben 31 Spieler eingesetzt. Am Ende hat jeder seine Spielzeiten gekriegt."

2016 hatte der FCB eine halbe Million Euro für den 16-Jährigen an den 1. FC Kaiserslautern überwiesen, unter Hansi Flick gab er sein Bundesliga-Debüt. Es blieb allerdings bei einem Einsatz über zwölf Minuten. Es folgte 2020 eine unglückliche Leihe nach Heerenveen sowie im Januar 2022 der endgültige Abschied.