Transfers: Hoffenheim schnappt sich wohl Bayern-Chefscout - Freiburg-Youngster heiß begehrt

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Wintertransferphase. Noch ist das Transferfenster in den europäischen Ligen zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht schon ordentlich. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 19. Dezember.

Auch nach dem Finale dreht sich im Fußbal derzeit noch alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte. PSG-Boss äußert sich zu einem Messi-Abgang und es gibt neue Gerüchte rund um Jude Bellingham. Hier gibt es die Transfer-News vom Sonntag.

© getty Pirmin Schwegler Die TSG Hoffenheim will offenbar ihre Führungsetage breiter aufstellen und bedient sich dafür beim FC Bayern München. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der Ex-Hoffenheim-Spieler Pirmin Schwegler neuer Sportdirektor bei den Sinsheimern werden. Nach seiner aktiven Karriere stieg Schwegler in November 2020 bei den Münchnern als Scout ein und wurde überraschend nach nicht einmal einem Jahr im Sommer 2021 zum Chefscout befördert. Der steile Aufstieg des früheren Mittelfeldregisseurs geht offenbar weiter: Vom Spieler zum Sportdirektor in nur zwei Jahren.

© getty Kevin Schade Das Top-Talent des SC Freiburg ist weiter heiß begehrt. Obwohl Kevin Schade im Sommer noch von einer langwierigen Bauchmuskelverletzung geprägt wurde, soll der FC Brentford 20 Millionen Euro für den Flügelstürmer geboten haben. Doch der Sport-Club hat offenbar abgelehnt. Wie der kicker nun berichtet, soll das Interesse der Engländer nicht erloschen sein. Die Freiburger haben zwar weiterhin kein Interesse, ihren U21-Nationalspieler ziehen zu lassen, doch ab einer gewissen Geldsumme könne man ein Angebot nicht mehr ablehnen. Wo diese Schmerzgrenze liegt, wird nicht genannt - jedoch wohl deutlich höher als die bereits gebotenen 20 Millionen.

© getty Ismail Jakobs Nach seiner WM-Reise mit dem Senegal hatte Ismail Jakobs einiges an Begeisterung zu spüren bekommen. Und die kommt auch mit Transfer-Interesse. Wie die Bild berichtet, soll Borussia Mönchengladbach sein Interesse jedoch zurückgezogen haben. Die Fohlen seien nicht mehr am Linksverteidiger der AS Monaco interessiert. Die Franzosen sollen ohnehin nicht gewillt sein, ihn abzugeben. Das wiederum hindere Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen nicht daran, Interesse zu zeigen. beide würden den deutschen U21-Europameister sehr gerne verpflichten, so der Bericht weiter.

© getty Tim Skarke Der FC Schalke 04 will sich offenbar gleich auf zwei Positionen per Leihe verstärken. Wie die Bild berichtet, soll ein Wunschkandidat Flügelstürmer Tim Skarke vom 1. FC Union Berlin sein. Erst im Sommer war Skarke ablösefrei vom SV Darmstadt 98 in die Hauptstadt gewechselt, dort bekam er bisher aber nur sehr wenig Einsatzzeit. Bei wettbewerbsübergreifend sechs Spielen stand er nur 104 Minuten lang auf dem Platz.

© getty Niklas Tauer Auch beim zweiten Leih-Kandidaten steht das Thema Spielzeit im Vordergrund. Niklas Tauer kam auf zwei Minuten weniger als Skarke - 102 nämlich. Diese sammelte er aber auch nur in vier Einsätzen. Der defensive Mittelfeldspieler soll im Kader wohl die Planstelle ausfüllen, die Florian Flick durch seine Leihe zum 1. FC Nürnberg hinterlassen hat. Auch die Mainzer sind bei einem Leihgeschäft ihres Eigengewächses gesprächsbereit. "Ich glaube, dass Niklas mit der Zahl seiner Einsätze nicht ganz happy ist. Er ist jung und muss spielen", erklärte Sportvorstand Christian Heidel bereits im November.

© getty Alexander Nübel Der FC Bayern München will noch bis Mitte dieser Woche abwarten, ob eine Einigung mit Alexander Nübel und der AS Monaco möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, werden sie andere Optionen in Betracht ziehen. Das berichtet der kicker. Passend dazu schreibt die tz von Gesprächen, die für Anfang dieser Woche angesetzt wären. Darin soll es um die sportliche Perspektive des Torhüters gehen. Eine Rückkehr sei zum jetzigen Zeitpunkt aber "sehr unwahrscheinlich". Alle Details und weitere Bayern-News findet ihr hier.

© getty Marcus Thuram Der aktuelle Toptorjäger der Bundesliga erweckt durch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag großes Interesse bei diversen Topvereinen. Laut der Bild soll Inter Mailand nun die von Borussia Mönchengladbach geforderten zwölf Millionen Euro auf den Tisch legen wollen. Dem Blatt zufolge steht ein Wechsel bevor. Unterdessen zeigte Thuram nach seiner Einwechslung im WM-Finale gute Leistungen. Er bereitete das wichtige 2:2 von Kylian Mbappé direkt vor. Das könnte nochmal etwas an der Kaufsumme drehen.

© imago images Dion Drena Beljo Derweil präsentiert die Bild auch gleich den möglichen Nachfolger für Thuram: Dion Drena Beljo soll der Wunschkandidat der Fohlen sein. Der 20-jährige Mittelstürmer spielt bisher bei NK Osijek in Kroatien und besticht unter anderem durch seine Größe von 1,95m. Aber auch Thurams Torquote kann er annähernd halten - zumindest in der kroatischen Liga. Acht Tore und zwei Vorlagen brachte er bisher in 16 Spielen. Thuram traf zehn Mal in 15 Bundesliga-Spielen.

© getty Stefan Lainer Ein weiterer Abschiedskandiat bei Borussia Mönchengladbach könnte Stefan Lainer sein. Der kicker berichtet, dass hier ein Wechsel bevorstehenden könnte. Ein Ziel gibt es aktuell noch nicht. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2024. In Gladbach hat der Rechtsverteidiger seinen Stammplatz an US-Youngster Joe Scally verloren. Nur 27 Minuten stand er bei vier Einsätzen in der Bundesliga auf dem Feld.

© getty Moises Caicedo Derweil gibt es auch großes Interesse an Ecuadors Moises Caicedo. Der Mittelfeldspieler von Brighton & Albion Hove soll laut Sky Sports beim FC Liverpool sowie dem FC Chelsea auf der Wunschliste stehen. Bei der WM spielte er alle 270 Minuten und erzielte dabei ein Tor. Sein aktueller Verein Brighton sollen den 21-Jährigen aber nicht abgeben wollen, so der Bericht.

© getty Aaron Wan-Bissaka West Ham United soll Interesse an einer Leihe von Manchester Uniteds Rechtsverteidiger haben. Das berichten die Manchester Evening News. Unter Erik ten Hag hatte Aaron Wan-Bissaka seinen Stammplatz an Diogo Dalot verloren. Nur einmal wurde der Engländer eingewechselt - für immerhin vier Minuten.

© getty Frenkie de Jong Die Gerüchte um den Mittelfeldspieler des FC Barcelona reißen nicht ab. Bereits im Sommer sollen Manchester United und Ex-Trainer Erik ten Hag (damals bei Ajax Amsterdam) Interesse gehabt haben. Nun soll United auch im Winter versuchen, de Jong nach Manchester zu lotsen. Und der Niederländer hätte wohl Lust darauf. Er soll ten Hag gesagt haben, dass er glücklich über einen Transfer zu ihm wäre, berichtet der britische Mirror.