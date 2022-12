Transfers: Messi-Abgang? PSG-Boss äußert sich - nächster Top-Klub klopft bei Bellingham an

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 18. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr Messis zum FC Barcelona. Auch Manchester City wurde wegen der besonderen Verbindung zu Pep Guardiola häufig genannt. Konkreter wurden die Gerüche aber nie. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Argentiniers in Paris aus.

"Ich denke, er will bleiben", sagte der Klubboss: "Wir werden das nach der WM diskutieren." Mit Argentinien hat Messi dort am heutigen Sonntag die große Chance, seine einzigartige Karriere zu krönen und Weltmeister zu werden. Im Finale trifft die Albiceleste auf Messi-Teamkollege Kylian Mbappé und Frankreich.

© getty

Marcus Rashford

Bisher ist es Manchester United nicht gelungen, Marcus Rashford von einem Verbleib zu überzeugen. Im klassischen Fußballjargon könnte man nun aber sagen: Die Red Devils hauen nochmal alles raus. Wie The Star on Sunday in England berichtet, soll der Angreifer der Top-Verdiener bei United werden, wenn er dem jüngsten Angebot zustimmt.

Rashfords Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Sein Klub soll aber auch eine Klausel im Vertrag haben, die eine einjährige Verlängerung ermöglicht. Sollte er aber nicht langfristig unterschreiben, droht spätestens 2024 ein ablösefreier Transfer. Gerüchte gab es zuletzt um einen Transfer zu Paris Saint-Germain.