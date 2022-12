Transfers: Wildes Gerücht um Marcus Rashford und den FC Bayern

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 13. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte. Moukoko zu Chelsea? Hier kommt Ihr zur letzten Transfer-Slidelist.

© getty Marcus Rashford Manchester United ist es immer noch nicht gelungen, den Vertrag von Marcus Rashford zu verlängern. Das heizt die Diskussionen und Gerüchte an. Eine einjährige Vertragsoption greift nur, wenn der Spieler zustimmt. Der Daily Mirror hat nun auch den FC Bayern als Option in den Ring geworfen. Das britische Boulevardblatt berichtet, dass die Münchner die Situation des Engländers genau beobachten würden. Allerdings sei der Rekordmeister in der Außenseiterrolle. Weitere Gerüchte dahingehend gibt es zudem nicht. Zumal die Bayern in der Offensive gut aufgestellt sind und die Gehaltskosten wohl die eigene Schmerzgrenze überschreiten würden. Schließlich gilt Paris Saint-Germain weiterhin als Favorit: Die Franzosen sollen mit einem Mega-Gehalt von bis zu einer Million Euro pro Woche locken. Kaum vorstellbar, dass Bayern für Rashford auch nur in die Nähe solcher Zahlen gehen würde. Manchester United würde indes gern mit dem Offensivmann verlängern. Erik ten Hag geht sogar in Lobeshymnen über. Es gebe "fast keinen besseren Spieler in der Welt", wenn es darum geht, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen, sagte der Trainer den Klubmedien über die Tiefenläufe seines Spielers. Allenfalls Kylian Mbappé könne da mithalten. Rashford müsse nun eine Entscheidung treffen. "Das einzige, was wir tun können, ist es, ihm zu zeigen, dass das der beste Klub ist, bei dem er sein kann", so ten Hag. Der Trainer kündigte zudem selbstbewusst an: "Für anderthalb Jahre wird er hier sein."

© getty Josko Gvardiol Josko Gvardiol spielt eine überragende WM. Damit ist der Innenverteidiger ganz oben auf dem Zettel vieler Top-Klubs gelandet. Darunter: Manchester City. Nach Informationen von Foot Mercato hat sich Pep Guardiola sogar schon mit dem 20-Jährigen ausgetauscht. Citys Plan sei demnach, den Kroaten schon im Winter zu verpflichten. Eine stolze Ablösesumme von 110 Millionen Euro inklusive Boni sei im Gespräch. Außerdem soll eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel auf einen möglichen Transfergewinn integriert werden. Das klingt schon ziemlich konkret. Aus Leipziger Sicht wird es aber noch besser: Angeblich sei City bereit, Gvardiol direkt wieder zu verleihen. Konkurrenz gibt es für City womöglich von Manchester United, Chelsea, Real Madrid und dem FC Barcelona. Um den FC Bayern gab es zuletzt dahingehend gegenläufige Gerüchte.

© getty Dominik Livakovic Dass der Kroate sich aktuell bei der WM ins Rampenlicht spielt, dürfte seinem Klub Dinamo Zagreb nur bedingt gefallen. Nach Informationen von Sky soll der FC Bayern nun Kontakt zu Management des Torhüters aufgenommen haben. Es handle sich dabei um erste Sondierungsgespräche, konkrete Verhandlungen gibt es noch nicht. Denn mehrere Medien berichteten zuletzt, dass Bayern an einer kostengünstigen Alternative interessiert sei. Livakovic hat bei Zagreb noch Vertrag bis 2024. Der 27-Jährige würde wohl zwischen fünf und sieben Millionen Euro kosten. Zuletzt sah sich Oliver Kahn das Spiel der Kroaten gegen Brasilien im Stadion an. Gut möglich, dass ihm dabei auch der Torhüter aufgefallen ist. Laut SZ ist auch PSG-Ersatztorhüter Keylor Navas eine Option für die Bayern. Navas sitzt in Paris in dieser Saison hinter Gianluigi Donnarumma nur auf der Bank. Fraglich jedoch, ob ihn PSG angesichts des anstehenden Champions-League-Duells an die Bayern abgeben würde.

© getty Mykhaylo Mudryk Im Transferpoker um den talentierten Offensivspieler von Shakhtar Donezk gibt es nun offenbar einen Favoriten. Laut The Athletic befindet sich der FC Arsenal in der Pole Position. Das englische Portal beruft sich dabei auf Quellen, die mit am Verhandlungstisch sitzen. Eine Einigung bestehe aber noch nicht. Donezk hatte in den vergangenen Monaten immer wieder riesige Ablöseforderungen aufgestellt. Die Verantwortlichen sprachen mehrfach von Summen jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. In 44 Pflichtspieleinsätzen für Donezk kommt der Ukrainer auf 29 Torbeteiligungen.

© getty Luis Enrique Der Spanier will in den Vereinsfußball zurückkehren. Das sagte er auf dem Twitch-Kanal von Ibai Llanos. "Ich sehe mich nicht bei einer weiteren Weltmeisterschaft", so der 52-Jährige: "Ich sehe mich in der Lage, einen Verein zu übernehmen. Aber ich werde zur nächsten Saison warten, es sei denn, es kommt etwas sehr Interessantes." In der Vergangenheit coachte Enrique bereits die AS Roma, Celta Vigo und den FC Barcelona. Die as berichtete jüngst, dass Manchester United und Atlético Madrid ein Auge auf ihn geworfen hätten - Diego Simeone erlebt bei Atléti eine durchwachsene Saison, bei Erik ten Hag läuft es dagegen recht gut.

© getty Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti ist eine Option für die Nachfolge von Tite als Nationaltrainer Brasiliens. Nach Informationen von SPOX und GOAL steht der Name des Italieners weit oben auf der Liste von Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues. Allerdings soll der neue Trainer bereits im Januar das Amt übernehmen, weshalb eine Anstellung von Ancelotti, der noch bis Saisonende bei Real Madrid unter Vertrag steht, schwierig bis unmöglich sein dürfte. Hier gibt es alle Informationen.