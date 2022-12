Transfers: City-Abgang? Haaland-Vater lässt erneut aufhorchen

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 12. Dezember.

© getty

ERLING HAALAND

Der Vater des Norwegers deutete im Interview mit France Football ein weiteres Mal an, dass sein Sohn seinen Vertrag bei Manchester City möglicherweise nicht erfüllen werde. "Er könnte 15 Jahre bei City bleiben, weil es ihm sehr gefällt und es ein großartiger Verein ist, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann", sagte Alf-Inge Haaland.

So könnte sich Haaland Junior noch seinen Stationen in Deutschland und England noch in Spanien, Italien und Frankreich beweisen. "In Deutschland war er schon zweieinhalb Jahre, und er könnte es auch in Zukunft so machen. Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann", erklärte Alf-Inge Haaland.

In der Vergangenheit hatte sich der Haaland-Vater bereits ähnlich geäußert. Der Vertrag des Stürmers bei ManCity läuft noch bis 2027, angeblich soll sich Haaland aber eine Ausstiegsklausel gesichert haben.