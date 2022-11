Transfers, News und Gerüchte: Mega-Wunschliste! Real wohl scharf auf fünf WM-Stars

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 29. November.

Mit seinem Doppelpack gegen Serbien hat Richarlison gleich im ersten Spiel seiner Brasilianer für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Das, so berichten die spanischen Zeitungen AS und Sport, soll nun auch Real Madrid auf den Plan gerufen haben.

© getty

LEON BAILEY

Der frühere Leverkusen-Profi hat sich wehmütig über einen geplatzten Wechsel zum FC Bayern gezeigt und den gescheiterten Transfer zum Rekordmeister als "großen Fehler" bezeichnet.

Im Podcast Let's Be Honest blickte der heute 25-Jährige auf seine Zeit in der Bundesliga zurück und erinnerte sich dabei auch an einen möglichen Transfer zum FC Bayern. "Ich habe in der Vergangenheit einen großen Fehler gemacht. Es hätte ein großartiger Transfer werden können. Bayern wollte mich, sie haben mich sogar zu Hause besucht. Aber trotz allem wollte Leverkusen mich nicht gehen lassen. Bayern wollte mich, um Robben zu ersetzen", erzählte Bailey.

Aus einem Transfer wurde letztlich nichts. Leverkusen erteilte Bailey keine Freigabe, die Bayern holten stattdessen Ivan Perisic per Leihe aus Mailand.