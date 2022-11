Transfers, News und Gerüchte: Neuer starker Mann beim VfB Stuttgart?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 28. November.

Nach Oberschenkelproblemen trainiert der Wolfsburg-Stürmer derzeit mit einem Reha-Trainer an einer vollständigen Genesung, "es sieht gut aus", teilte er selbst mit. Weiterhin ist jedoch fraglich, ob er auch wieder ins Teamtraining zurückkehren soll. Weiterhin gibt es laut kicker Zweifel an der Fitness.

Während Azzouzis Vertrag noch bis 2026 läuft, endet der Kontrakt von Mann im Sommer. Dieser stammt aus der Nähe von Stuttgart. Bevor mit interessanten Personalien Gespräche intensiviert werden sollen, gilt es, diese mit Mislintat voranzuteiben. Mit Bewegung in der Sache ist spätestens bis zum Trainingsstart am 12. Dezember zu rechnen.

© getty

CHRISTIAN PULISIC

Manchester United beschäftigt sich laut ESPN damit, den Chelsea-Offensivspieler im Winter auszuleihen und somit für einen Ersatz für Cristiano Ronaldo zu sorgen. Der US-Nationalspieler dürfe demnach die Blues verlassen, neben United hätten sich auch Newcastle United und der FC Arsenal nach der Verfügbarkeit des Ex-Dortmunders erkundigt.

Auch die Repräsentanten Pulisics würden einen Abschied von Chelsea anstreben. Zwar planten die Red Devils keine grundlegenden Veränderungen im Wintertransferfenster, an Pulisic schätze man dessen Vielseitigkeit in der Offensive, zumal es neben der Personalie Ronaldo auch Verletzungsprobleme gibt. Pulisic stand in der Vorrunde nur in drei Partien in der Premier-League-Startelf und spielte nur im League Cup einmal über 90 Minuten.