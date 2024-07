England, Noten und Einzelkritiken zum EM-Finale gegen Spanien: Kane desolat - zwei Southgate-Maßnahmen fruchten

© getty

Spanien - England, Noten: Declan Rice

Rice bot sich im Spielaufbau regelmäßig tief zwischen den beiden Innenverteidigern an, kam aber dennoch überraschend selten an den Ball (nur 53 Ballaktionen) und setzte kaum Akzente. In der 90. scheiterte er innerhalb kürzester Zeit zweimal per Kopf. Note: 4.