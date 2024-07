Spanien, Noten und Einzelkritiken zum EM-Finale gegen England: Dani Olmo macht es doch noch zu seinem Finale, wenigstens ein Mittelstürmer erledigt seinen Job

© getty

Spanien - England, Noten: Dani Olmo

Stand zu Beginn einige Male schön genau zwischen den Gegenspielern, dort also, wo er sich am wohlsten fühlt und von wo er normalerweise viele schöne Aktionen kreiert. Doch gegen England kam zunächst sehr viel recht brotlose Kunst heraus. Kassierte dann eine Gelbe Karte wegen überharten Einsteigens gegen Declan Rice bei einem missglückten Versuch, dem Engländer den Ball zu klauen. Hatte unmittelbar nach dem 1:0 die Chance zum 2:0. Ermöglichte nach einer Stunde die dicke Chance von Jude Bellingham, als er mit seinem Mannschaftskameraden Dani Carvajal kollidierte. War anschließend noch an manchen Offensivaktionen der Spanier beteiligt und machte das Spiel wie auch beim erlösenden 2:1 durch Oyarzabal schön schnell. Rettete in der Nachspielzeit auf der Linie. So wurde es doch noch auch das Finale des Leipzigers, der wohl sehr bald, auch sehr zum Leidwesen der Verantwortlichen des FC Bayern München, zu Manchester City wechseln wird Note: 2.