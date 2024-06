"Entschuldigung, warum 'immerhin'?": Als Ralf Rangnick mit einem legendären Auftritt Österreich erweckte

© getty

Österreich reist mit einer beeindruckenden Bilanz zur EM

Im Herbst 2022 stieg Österreich in der Nations League aus Liga A ab, neben Frankreich war es in einer hochkarätigen Gruppe noch gegen Kroatien und Dänemark gegangen. Die Bilanz seitdem ist beeindruckend: In 16 Spielen setzte es bei nur einer Niederlage und drei Remis insgesamt zwölf Siege. Unter anderem gegen Italien, Deutschland, zweimal Schweden, die Türkei und Serbien. Österreichs letzte Pleite datiert vom vergangenen Oktober.

"Wir spielen gegen jeden Gegner mutig, völlig egal wie gut er ist. Wenn ich von hinten sehe, wie aggressiv meine Mitspieler vorne draufgehen, denke ich nur: Boah, gegen uns würde ich nicht gerne spielen", sagt Danso. Die Philosophie des Trainers passe laut des Innenverteidigers von RC Lens "perfekt zu uns". Etliche Spieler kennen Rangnicks Überfall-Taktik von den Red-Bull-Filialen, die er einst federführend geprägt hatte. Etwa Konrad Laimer (FC Bayern), Nicolas Seiwald (RB Leipzig) oder Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Um seine erfolgreiche Arbeit in Österreich fortzusetzen, schlug Rangnick kürzlich sogar ein lukratives Trainer-Angebot des FC Bayern München aus. Bei der EM trifft das ÖFB-Team in der wohl schwierigsten Gruppe auf Polen, die Niederlande und Frankreich. Als erstes kommt es zur Neuauflage gegen Frankreich. Auch ohne den verletzten Kapitän David Alaba will Rangnick natürlich einen Sieg, nicht immerhin ein Remis. "Wir wissen, wie gut der Gegner ist", sagt er. "Wir wissen aber auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können."