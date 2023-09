Preußen Münster - FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum FCB: Ein Aushilfs-Verteidiger glänzt - zwei Talente machen Lust auf mehr

Der FC Bayern München zieht im DFB-Pokal bei Preußen Münster souverän in die nächste Runde ein. Leon Goretzka als Aushilfs-Innenverteidiger und zwei Talente wissen besonders zu überzeugen.

Der FC Bayern München hat mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft Preußen Münster souverän besiegt und die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Ein Aushilfs-Innenverteidiger glänzte - und zwei Talente machten Lust auf mehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den Spielern des FC Bayern München.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Daniel Peretz Der Sommer-Neuzugang aus Israel feierte in Münster sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern - eine von fünf Startelf-Änderungen im Vergleich zum 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum. Nach einem frühen Missverständnis mit Leon Goretzka präsentierte sich der Keeper stabil, wurde aber auch kaum geprüft. Note: 3,5.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Konrad Laimer Rechts in der Improvisations-Viererkette begann der gelernte Mittelfeldspieler Konrad Laimer, immerhin hatte er im Laufe der Saison bereits reichlich Erfahrung auf dieser Position gesammelt. Bei seinen Vorstößen leistete sich Laimer zwar zunächst einige Ballverluste, steigerte sich aber und setzte dann gute Akzente. Mit einem überlegten Kopfball traf er zum 2:0. Note: 2,5.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Noussair Mazraoui Weil die nominellen Innenverteidiger Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Min-Jae Kim alle angeschlagen fehlten, musste Trainer Thomas Tuchel experimentieren - und setzte im Abwehrzentrum auf einen Rechtsverteidiger und einen Sechser. Noussair Mazraoui machte seine Sache solide, blieb aber unauffälliger als sein Nebenmann Leon Goretzka. Note: 3.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Leon Goretzka Als Aushilfs-Innenverteidiger wurde Leon Goretzka defensiv kaum gefordert. Einige Bälle fing er stark ab, vor allem aber fiel Goretzka mit tollen Pässen auf: Etwa in der 4. Minute auf Gnabry oder in der 40. auf Konrad Laimer, der anschließend zum 2:0 einköpfelte. In der 39. vergab Goretzka eine vielversprechende Kopfballchance. Note: 2.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Alphonso Davies Das einzige Mitglied der Viererkette, das auf seiner angestammten Position spielte. Im Vorwärtsgang unauffälliger als sein Pendant auf rechts Laimer. Note: 3,5.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Joshua Kimmich Im Aufbau ließ sich Joshua Kimmich regelmäßig zwischen die beiden Aushilfs-Innenverteidiger fallen. Von dort kurbelte er das Spiel mit zahlreichen guten Pässen an, beispielsweise vor dem 1:0 auf Mathys Tel. Frans Krätzigs 3:0 bereitete Kimmich mit einer scharfen Hereingabe vor. Note: 2.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Jamal Musiala Nach kleineren Beschwerden kehrte Jamal Musiala in die Startelf zurück. Präsentierte sich zwar bemüht, aber auch wiederholt unglücklich im Abschluss - wie bei einer vergebenen Torchance in der 37. Minute. Note: 3.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Serge Gnabry Serge Gnabry begann als halblinker Zehner neben Jamal Musiala. Preußen-Keeper Johannes Schenk räumte ihn bei der ersten Torchance in der 4. Minute ab. Elfmeter wäre vertretbar gewesen, Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ aber weiterspielen, VAR gibt es in der 1. Runde des DFB-Pokals keinen. Nach einer Behandlungspause kehrte Gnabry zwar kurzzeitig zurück, musste in der 11. Minute aber doch runter. Eine offizielle Diagnose gibt es noch nicht, aber der Offensivmann soll sich den Unterarm gebrochen haben. Keine Bewertung.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Kingsley Coman Auf dem rechten Flügel agierte Kingsley Coman relativ unauffällig. Seine wenigen Abschlusschancen blieben ungefährlich. Note: 4.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Mathys Tel Nach etlichen starken Auftritten als Einwechselspieler bekam Mathys Tel die lange ersehnte Chance in der Startelf. Von Beginn an auf dem linken Flügel wie aufgedreht, Choupo-Motings 1:0 bereitete er mit einem genialen Dribbling vor. Im Anschluss zunächst ein Aktivposten, mit zunehmender Spieldauer baute Tel aber ab - und machte in der 86. Minute doch noch sein Tor. Note: 2.

© imago images Preußen Münster - FC Bayern München, Noten: Eric Maxim Choupo-Moting Wie schon gegen Bochum durfte Eric Maxim Choupo-Moting beginnen. Diesmal aber als Solo-Spitze und nicht neben Harry Kane, der erstmals seit dem Supercup 90 Minuten lang auf der Bank saß. Bereits in der 9. Minute traf Choupo-Moting zum 1:0, in der 22. vergab er eine weitere Torchance. Machte den Ball an vorderster Front immer wieder stark fest. Note: 2,5.