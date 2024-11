DFB-Team: "Gespannt, was UEFA in vier Monaten veröffentlicht"! Julian Nagelsmann witzelt über Handspielentscheidung

Mit der letzten Szene des Spiels musste das DFB-Team zum Abschluss der Ligaphase in der Nations League ein Remis gegen Ungarn hinnehmen. Schiedsrichter Duje Strukan pfiff nach Ansicht der Videobilder ein streitbares Handspiel von Robin Koch. Nach einem Schuss von Mihaly Kata hatte Innenverteidiger Koch den Ball aus nächster Nähe an die Hand bekommen. Wobei die Frage bleibt, wo Koch mit der Hand hinsollte bei der Szene. Julian Nagelsmann nahm diese Entscheidung gelassen und mit Humor hin.

"Ich habe ihn gefragt, ob er das Spanien-Spiel auch gesehen hat", antwortete er im ZDF auf die Frage, was er dem Schiedsrichter nach der Partie gesagt habe: "Er hat mich, glaube ich, nicht verstanden." Das Cucurella-Drama dürfte eben außerhalb von Deutschland vielleicht nicht mehr ganz so präsent sein. Dann analysierte der Bundestrainer etwas ernsthafter: "Er dreht sich ja weg, wo soll er hin?" Es sei ein "Wahnsinn" gewesen, dass der Schiedsrichter überhaupt an den Monitor geschickt werde. "Mit 48 Slo-Motions" werde die Perspektive verzerrt.