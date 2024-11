DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Duell mit Ungarn: Kimmich hätte besser pausiert - Nübel empfiehlt sich

© imago

Ungarn - Deutschland, Noten: Alexander Nübel

Wie vorab kommuniziert, ersetzte Nübel im Tor wieder Oliver Baumann. Damit endet das Wechselspiel zwischen den beiden, im März will sich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einen Interims-Stammkeeper bis zum Comeback von Marc-André ter Stegen festlegen. Nübel gab in Budapest eine starke Bewerbung ab: In der 24. parierte er gut gegen Andras Schäfer, in der 39. war er gegen Zsolt Nagy zur Stelle und in der 67. rettet er grandios gegen Barnabas Varga. Bei Dominik Szoboszlais Elfmeter-Ausgleich in der Nachspielzeit war er machtlos. Seine zwei unnötigen Fehlpässe blieben folgenlos. Note: 2.