DFB-Team überrollt Bosnien: Warum der Nagelsmann-Fußball besser klappt als beim FC Bayern München

DFB-Team: Ein Nagelsmann-Kader – anders als beim FC Bayern

Die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft ist bemerkenswert. Beeindruckender und schneller Kombinationsfußball ist das Markenzeichen der noch jungen Ära von Julian Nagelsmann. Bekannt ist der Trainer für ein Konzept, das in Deutschland nicht immer auf Liebe gestoßen ist: Ein sehr starker Fokus auf die Mitte des Spielfelds. Während bei vielen Trainern die Vorgabe lautet, das Spiel insbesondere gegen tief verteidigende Mannschaften so breit wie möglich zu machen, setzt Nagelsmann auf eines seiner wichtigsten Prinzipien: Nur so breit wie nötig.

In der Spielfeldmitte versammeln sich entsprechend viele Beine. Gegen Bosnien waren in der Grundformation zwei große Rauten zu sehen: Robert Andrich positionierte sich meist zwischen den beiden etwas höher positionierten Innenverteidigern, Pascal Groß komplettierte die tiefe Raute. Groß war zugleich der Beginn der hohen Raute, die durch Jamal Musiala und Florian Wirtz in den Halbräumen sowie Kai Havertz als Zehner komplettiert wurde. Breite wird durch die beiden hoch schiebenden Außenverteidiger gegeben, Tim Kleindienst agierte als freies Radikal ganz vorn.

Die drei Zehner sind aber das Herz des Nagelsmann-Fußballs beim DFB. Weil sie auf engstem Raum kluge Entscheidungen treffen und gut kombinieren können, passen sie richtig gut zum Zentrumsfokus des Trainers. Ein Grund, warum der Bundestrainer vor nicht allzu langer Zeit beim FC Bayern scheiterte, war, dass der Kader nicht optimal zu seinen Ideen passte. Statt zwei oder drei starken Zehnern hatte er es dort mit Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry zu tun. Drei Flügelspieler, die sich wohler fühlen, wenn sie auf den Außenbahnen Räume bekommen.

Nun kann man Nagelsmann vielleicht fehlende Anpassungsfähigkeit vorwerfen. Beim DFB-Team aber zeigt er, dass sein Fußball und seine Philosophie funktionieren, wenn mehr Zahnräder ineinandergreifen, als am Ende seiner Zeit beim FCB. Das Tempo, mit dem Deutschland kombinierte, war auf das hervorragende Zusammenspiel von Musiala, Wirtz und Havertz zurückzuführen. Die Schlussfolgerung daraus: Für Sané, Gnabry und alle anderen reinen Flügelspieler könnte es in Zukunft schwer werden oder schwer bleiben im System von Nagelsmann – zumindest wenn es um die Startelf geht. Denn gerade Sané zeigte wiederum nach seiner Einwechslung, dass er gegen müde und demoralisierte Gegenspieler dennoch eine echte Waffe sein kann.