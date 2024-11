DFB-Team, Noten und Einzelkritiken der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina: Kleindienst mit Fingerzeig Richtung Füllkrug - Musiala trieft vor Spielfreude

© getty

DFB-Team, Noten von Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina: Jonathan Tah

Spielte auffällig viele - teils linienbrechende - Bälle ins letzte Angriffsdrittel (23), leistete sich aber dennoch kaum Fehlpässe. Ließ sich auch defensiv nichts zuschulden kommen. In den letzten rund 20 Minuten dann in ungewohnter Rolle auf der linken Abwehrseite. Gegen Ungarn am Dienstag wird er mit einer Gelbsperre fehlen. Note: 2,5.