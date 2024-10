Bewerbungsschreiben für einen anderen Posten: Wie der "coole Fetzen" Deniz Undav dem DFB-Team vielschichtig hilft

© getty

Von Havelse in die Champions League: Deniz Undavs besonder Vita

Identitätsstiftend ist auch Undavs Vita: Mit 19 Jahren spielte er noch beim Regionalligisten TSV Havelse in seiner Heimat Niedersachsen, auf den ganz großen Durchbruch deutete damals wenig hin. Gleichzeitig absolvierte Undav eine Ausbildung zum Maschinenführer und dachte ans Karriereende. Wecker 4 Uhr, Arbeit, Training, Döner, Bett um 22 Uhr. Dass er es trotzdem ganz nach oben geschafft hat, unterstreicht seine Resilienz. Ein Attribut, das aktuell auch mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird. Auch und dank Spielern wie Undav.

Er kämpfte sich über Braunschweig und Meppen zu Union Saint-Gilloise nach Belgien, über Brighton & Hove Albion in die Stuttgarter Startelf, in die Champions League und in die Nationalmannschaft. Dort präsentiert er sich nicht nur treffsicher und lustig, sondern auch bodenständig. Genau wie seine besondere Geschichte, kommt auch seine Art in der Öffentlichkeit gut an. Beispielhaft seine vielzitierte Ankunft beim DFB-Lager in Herzogenaurach mit blauem Müllbeutel.

"Die Schuhe stinken und deshalb habe ich die nicht so gerne in meiner Tasche", erklärte Undav bei ran. "Deswegen habe ich den Müllbeutel mitgenommen und mir nichts dabei gedacht. Aber anscheinend war es sehr, sehr cool für viele Leute, dass ich so bodenständig geblieben bin." Und das liegt nicht an seinem tiefen Körperschwerpunkt.